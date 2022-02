Le coup de gueule de Bitton sur les maillots du PSG

Ce vendredi soir, le PSG accueille le Stade Rennais sur sa pelouse du Parc des Princes, une rencontre qui ouvrira la 24e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Parisiens d’étrenner leur toute nouvelle tunique dévoilée ce jeudi, celle-ci faisant office de quatrième maillot. Un quatrième maillot qui plait plutôt à Stéphane Bitton esthétiquement parlant, mais qui l’agace au plus haut point dans ce qu’il représente.

En effet, sur les ondes de France Bleu Paris, le journaliste a poussé un coup de gueule à ce sujet : « Je ne sais pas si le PSG éliminera le Real Madrid, mais les affaires sont en tout cas florissantes du côté du PSG. Après le maillot domicile, le maillot extérieur, le maillot coupe d’Europe, le maillot collector, voici le quatrième maillot. Et les Parisiens recevront Rennes ce soir avec ce maillot blanc. D’ailleurs, les féminines qui jouent face à Dijon ce vendredi également porteront ce maillot blanc. À Paris, le business se fait en famille. C’est une tunique inspirée de la mythique équipe de basket des Chicago Bulls. C’est bien connu, Chicago est tout juste entre la Porte de Saint-Cloud et la Porte d’Auteuil… Ce maillot est très beau, je le reconnais, mais cela suffit. Le PSG a des couleurs historiques. Arrêtons de prendre les supporters pour des gogos, juste pour les faire payer, et payer cher… »