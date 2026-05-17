Le coup de gueule de Luis Enrique après la défaite du PSG

Dans un match sans enjeu, le PSG s’est incliné lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1 sur la pelouse du Paris FC (2-1). Luis Enrique a tancé la performance de son équipe.

Pour son dernier match de Ligue 1, le PSG s’est incliné sur la pelouse du Paris FC (2-1). Après ce match, Luis Enrique, au micro de Ligue 1 +, a assuré que son équipe avait réalisé le pire match depuis son arrivée sur le banc des Rouge & Bleu il y a trois ans.

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« Bien sûr, il y a beaucoup d’excuses, mais je n’aime pas les excuses »

« Je ne retiens rien de ce match. Rien de rien. La première mi-temps a été de très bas niveau. On a créé seulement 0,1 expected goal. C’est difficile de valoriser aujourd’hui la performance de notre équipe. La pire première mi-temps de la saison ? C’est le pire match des trois années que je suis là, pour moi. Quand tu joues sans intensité, sans ambition, quelque chose peut se passer. Et aujourd’hui, on a montré ça. Si on essaye de l’expliquer, de le comprendre ? Bien sûr, il y a beaucoup d’excuses, mais je n’aime pas les excuses. Je sais que c’est difficile de jouer ce match parce que quelle est la motivation ? Il n’y a aucune motivation. Mais c’est différent quand tu es au PSG, tu dois montrer que tout est différent. Aujourd’hui, pour moi, c’est un mauvais match et je ne suis pas content. Des nouvelles d’Ousmane Dembélé ? Il a un petit problème. J’espère rien d’important mais il a eu des problèmes dans la jambe. »

🚨 @ligue1plus confirme bien que ce ne serait qu’une simple contracture pour Ousmane Dembele 🙏 https://t.co/CFHNh5O5Bl — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 17, 2026





