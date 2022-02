Samedi dernier, le PSG s’est incliné sur la pelouse de Nantes (3-1) dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Même si Nantes a mérité sa victoire, l’arbitre de la rencontre – Monsieur Lesage – a été très mauvais. Sa prestation a été vivement critiquée par les Parisiens, notamment Leonardo et Marco Verratti. Le milieu de terrain italien n’avait pas mâché ses mots. « Comment c’est possible qu’on prenne dix cartons jaunes, on ne peut même pas parler avec l’arbitre. On ne peut rien faire. […]Ce sont des choses où les arbitres doivent prendre leurs responsabilités parce que là on se fait chier dessus par l’arbitre. » Des propos qui pourraient lui coûter cher. Convoqué par la commission de discipline de la LFP, il pourrait être suspendu jusqu’à cinq matches. Une possibilité que ne comprend pas Jérôme Rothen.

« À chaud, tu es capable de dire des bêtises parce qu’avec la fatigue, la frustration, tout ce qui est mis en place, parfois tu es chaud comme la braise et si tu as quelqu’un qui dit les choses, forcément ça peut déranger certaines personnes, dont l’arbitrage sur ce match-là. […]Mettez-vous à la place des joueurs. Et c’est ce que j’aimerais que la commission fasse. Et que dans cette dernière il y ait des anciens joueurs, propose l’ancien parisien dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. […]Oui, ce sont des mots qui sont déplacés. Tu peux juste lui expliquer par une lettre. « Attention Monsieur Verratti, vos propos la prochaine fois essayez d’enrober tout ça et d’avoir d’autres propos. » Le PSG peut aussi aller voir Marco Verratti et lui dire, « en effet on est énervé contre l’arbitre mais la prochaine fois essaye de prendre sur toi. » Tu peux expliquer ça sans sanctionner. Tu imagines, là on parle d’une sanction. de presque cinq matches. Mais il faut pas déconner ! Il n’a pas tué l’arbitre ! Verratti est comme ça mais comme tous les autres. Mais arrêtez avec ce foot aseptisé.«