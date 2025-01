Le CUP, le garant de l’ambiance au Parc des Princes 

Mercredi soir, le PSG a retourné Manchester City dans un Parc des Princes en fusion. Le Collectif Ultras Paris, sur qui le club s’appuie beaucoup, est le garant de cette ferveur.

Le Parc des Princes est l’une des meilleures ambiances en France et même en Europe. Les supporters du PSG l’ont encore prouvé mercredi soir lors de la très importante victoire du PSG contre Manchester City (4-2) en Ligue des champions. Comme le souligne L’Equipe, le Collectif Ultras Paris (CUP) est le garant de l’ambiance au sein de l’enceinte parisienne.

Le CUP a chanté et fait chanter tout le Parc pendant plus d’une heure et demie

« La performance XXL réalisée par le PSG mercredi contre Manchester City est l’œuvre de Luis Enrique, de son staff et des joueurs. Mais d’autres acteurs ont joué un rôle : les spectateurs présents, et principalement le Collectif Ultras Paris (CUP), omniprésent toute la soirée, qui a chanté et fait chanter tout le Parc pendant plus d’une heure et demie », lance le quotidien sportif. Quand il a fallu accueillir les joueurs 90 minutes avant le coup d’envoi devant le tapis rouge de l’entrée principale, le club a fait appel à ses ultras, à grand renfort de fumigènes. C’est à lui que l’on doit aussi l’immense tifo sur trois tribunes avec le slogan de la ville de Paris « Fluctuat Nec Mergitur ». Il a été concocté avec le soutien financier du club, avance L’Equipe. « Quand il s’est agi d’ambiancer la tribune Boulogne, c’est encore lui qui a été appelé à la rescousse. Quelque 400 habitués d’Auteuil, dont beaucoup de membres du CUP, ont ainsi migré dans l’autre virage. Et pour eux, le club a changé les règles en vigueur. Fini les places attribuées à l’année, c’était placement libre et possibilité de se mettre debout pour encourager l’équipe. » Pour plusieurs observateurs, et notamment les services de police présents au Parc, le PSG se montre conciliant avec ses supporters dynamiques. Preuve de son pouvoir, le CUP avait obtenu il y a quelques années le remplacement de la société de sécurité qui gérait Auteuil. Cette omnipotence fait des jaloux. C’est peut-être le prix à payer pour une telle ambiance, conclut L’Equipe.