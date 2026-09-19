Le CUP sera présent à l’entraînement du PSG ce samedi

Pour son dernier entraînement avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille, le PSG s’entraînera une dernière fois ce samedi sous le regard de certains supporters.

J-1 avant le Classique entre le PSG à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir au stade Vélodrome (20h45 sur Ligue 1+), en conclusion de la 5e journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG, à 11 heures.

À lire aussi : Ligue 1 – un ballon spécial pour OM – PSG ce dimanche

Un dernier entraînement avant le déplacement à Marseille

Cette dernière séance collective, qui doit normalement se dérouler à huis clos, ne sera pas totalement fermée. En effet, comme le rapporte L’Équipe, les membres du Collectif Ultras Paris seront présents dans les tribunes pour encourager le double champion d’Europe avant son déplacement à Marseille. Ils ne seront pas les seuls à pouvoir assister à cet entraînement. Les enfants bénéficiaires de la Fondation PSG seront également présents, précise le quotidien sportif. Une belle occasion pour les Rouge & Bleu de recevoir le soutien et la ferveur de leurs supporters avant ce premier Classique de la saison. Un évènement similaire avait déjà eu lieu la saison passée avant d’affronter l’OM à l’extérieur. Pour rappel, comme depuis 2015, les supporters parisiens sont interdits de déplacement au stade Vélodrome.