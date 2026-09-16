Le CUP veut saisir le Conseil d’État pour contester son interdiction de déplacement à Marseille

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Marseille pour le premier Classico de la saison. Interdit de déplacement, le Collectif Ultras Paris souhaite saisir le Conseil d’État pour contester cette interdiction.

Avant de laisser place à la trêve internationale, le PSG doit jouer un dernier match cette semaine. Dimanche soir, en clôture de la cinquième journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace à Marseille pour le premier Classico de la saison. Comme depuis plus de dix ans, le parcage visiteur du stade Vélodrome ne sera pas garni de supporters du PSG, les supporters parisiens étant interdits de déplacement. C’est également le cas au Parc des Princes lorsque Marseille se déplace à Paris. Quatre jours avant cet OM / PSG, le Collectif Ultras Paris a fait savoir qu’il comptait saisir le Conseil d’État afin de contester son interdiction de déplacement à Marseille.

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« 11 ans d’interdictions, ça suffit !!! »

Dans un communiqué, les Ultras du PSG indiquent avoir décidé de contester juridiquement cette interdiction de déplacement. « 11 ans d’interdictions, ça suffit !!! Comme chaque année, nous sommes interdits de déplacement au Vélodrome. Mais, cette fois, nous avons décidé de contester cette situation par la voie juridique. Nous demandons à notre avocat de saisir en procédure d’urgence le Conseil d’État, afin de contester l’interdiction ministérielle à venir et de demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2026. (…) Onze années d’interdictions répétées ne peuvent pas tenir lieu de dialogue. (…) Nous ne demandons aucun privilège. Nous demandons simplement que le droit soit respecté. Nous irons au Conseil d’État. »