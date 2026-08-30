Barcola
Image : Compte X @PSG_inside

Le départ de Bradley Barcola va impacter le jeu du PSG

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 août 2026

Si ce n’est pas encore officiel, Bradley Barcola va quitter le PSG pour Liverpool. Un départ qui va impacter le jeu du PSG, notamment dans la prise de profondeur.

Dans les prochaines heures, Bradley Barcola va officiellement quitter le PSG pour rejoindre Liverpool. L’international français (23 ans) a passé une partie de sa visite médicale préalable à sa signature avec les Reds, selon Djamel. Le twittos spécialiste du PSG indique que l’officialisation de son transfert en Angleterre ne sera pas pour ce dimanche. En effet, il terminera ses examens médicaux demain avant de parapher son contrat de cinq ans (juin 2031) avec le club de la Mersey. S’il n’était pas un titulaire indiscutable, l’ancien Lyonnais, avec son profil différent, va impacter le jeu du club de la capitale, selon L’Equipe.

PSG : Bradley Barcola a fait ses adieux au Campus de Poissy
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Un très bon joueur d’espace

Le PSG a bien enregistré plusieurs renforts offensifs cet été (Maghnes Akliouche, Ferran Torres, Mika Godts) mais ils viennent étoffer un cartel d’attaquants qui préfèrent le ballon dans les pieds, qui aiment les un-contre-un et provoquer, mais qui ne sont pas des joueurs d’espace, avance le quotidien sportif. « Le constat est à tempérer pour Torres, qui était un joueur de couloir et de vitesse dans sa jeunesse, mais Luis Enrique l’a recruté en l’imaginant plutôt en faux 9. » Le départ de Barcola a d’ailleurs été validé par le coach parisien, qui avait fermement repoussé l’offensive des Reds en fin de mercato il y a un an, conduisant le club à le déclarer « intransférable », assure L’Equipe. Le départ de Bradley Barcola correspond aux affinités profondes du technicien, qui souhaite davantage des profils « connectés », en phase avec son jeu de position. Luis Enrique le regrettera-t-il ? Possible, surtout en Ligue 1 où ce type de profil est précieux pour forcer les espaces et secouer des blocs bas, lance le quotidien sportif. Il attend aussi que son équipe hausse le curseur dans son expression athlétique et collective, conclut L’Equipe



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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas30 août 2026

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