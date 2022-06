En fin de contrat avec le FC Barcelone au 30 juin prochain, Ousmane Dembélé sera une attraction de ce mercato estival. L’international aurait le choix entre une prolongation avec son club, une aventure avec Chelsea, ou rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain. Si le dossier semble s’éterniser, la décision du côté du joueur ne serait toujours pas prise mais pourrait être connue la semaine prochaine selon les informations du média espagnol Sport. Ce dernier affirme que les dirigeants catalans seraient pessimistes face à l’idée de voir leur numéro 11 prolonger, avançant même qu’aucune réunion ne s’est tenue depuis un moment concernant le dossier. Pour poursuivre son aventure avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé devra donc accepter l’offre de son club actuellement sur la table, qui ne bouge pas.

C’est en ce sens que le clan du joueur discute avec d’autres écuries européennes, Chelsea et le PSG plus particulièrement. En effet, le club londonien proposerait à l’international français un contrat de 4 ans, associé à une offre financière répondant plus amplement à ses attentes.

La porte se ferme au PSG

Si le nom d’Ousmane Dembélé a longtemps été associé au Paris Saint-Germain, il semblerait que celui-ci soit plus lié à Leonardo qu’au club. En effet, le directeur sportif brésilien était un fervent défenseur de la venue de l’ancien rennais chez les Rouge & Bleu. Désormais démis de ses fonctions, c’est Luis Campos qui occupe le poste de conseiller sportif au PSG. Ce dernier aurait refroidi la piste, même face aux décideurs qataris qui voyaient Ousmane Dembélé « comme une piste intéressante« . Toujours selon Sport, le dirigeants portugais de 57 ans aurait fait savoir qu’il serait préférable de se concentrer sur le milieu de terrain plutôt que de dépenser de grosses sommes pour attirer l’ailier du FC Barcelone.

Les informations de nos confrères espagnols concordent totalement avec celles du Parisien qui annonçait le 26 mai dernier que Luis Campos fermait la porte à Ousmane Dembélé.