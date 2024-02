Il reste encore quelques heures dans ce mercato hivernal. Alors que des transferts dans le sens des arrivées étaient espérées, le PSG a terminé son mercato selon RMC Sport.

Pas de renfort au milieu ou en défense

Il y a enfin eu un dénouement dans le dossier Hugo Ekitike. L’attaquant français est prêté avec option d’achat à Francfort. De son côté, Layvin Kurzawa, poussé vers la sortie, a décidé de rester en attendant la fin de son contrat en juin prochain. Alors que l’on attendait l’arrivée de Leny Yoro ou d’un renfort au milieu de terrain, le PSG ne recrutera pas un joueur supplémentaire.

Lucas Beraldo a été recruté début janvier et Gabriel Moscardo a été officialisé il y a peu. Mais le milieu de terrain brésilien est blessé et intégrera l’effectif seulement cet été. Milan Skriniar et Presnel Kimpembe sont absents et les grosses échéances approchent. On se demande si l’effectif parisien actuel sera suffisant pour confirmer toutes les attentes.

