Le dernier bilan médical de Sergio Rico

Hospitalisé depuis le 28 mai à Séville, des suites d’un accident de cheval, Sergio Rico demeure dans un état inquiétant. L’hôpital où est soigné le gardien numéro 2 du PSG indique dans son dernier bulletin que tant que l’état de santé de l’Espagnol n’évoluera pas, plus aucun communiqué ne sera donné.

Depuis plus de deux semaines, l’hôpital Virgen del Rocio tenait la presse informée des évolutions de santé de Sergio Rico, et ce toutes les 48h. Dans leur dernier bulletin, les médecins espagnols n’attestent aucune évolution depuis deux jours, le joueur est toujours sous sédatif et demeure en soins intensifs. Mais cette fois-ci, le bulletin annonce qu’il n’y aura pas de nouveau point fait dans 48h. Effectivement, à la demande de la famille du portier parisien, l’hôpital ne fera plus de communication sur les avancées qu’en cas de « nouvelles significatives ».

Sergio Rico avait été victime d’un accident de cheval le 28 mai dernier, à l’occasion d’une fête religieuse dans le village d’El Rocio, dans la province de Séville. Depuis placé dans le coma et en soins intensifs, de nombreuses attentions ont été portées vers le Parisien. La célébration du titre, à l’issu du dernier match de la saison contre Clermont au Parc des Princes, a été lourde d’émotions pour les joueurs et le staff qui ne se voyaient pas célébrer sans Sergio Rico. Une messe avait également été donnée au nom de Sergio Rico à l’Eglise de la Madeleine, le mercredi 7 juin dernier.