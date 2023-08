Le dernier passage de Neymar au Campus PSG

Le PSG s’est séparé de Neymar après une histoire de six années en Rouge & Bleu. Au cours des derniers jours, le club de la capitale et Al-Hilal ont officialisé le transfert du Brésilien. Ce dernier pourrait rapporter au moins 100 millions d’euros aux parisiens.

Trois jours après les communications officielles et l’annonce du transfert de Neymar en direction d’Al-Hilal, le Brésilien est passé une dernière fois au centre d’entraînement du Paris Saint-Germain, afin de saluer ses désormais ex-coéquipiers. Le club de la capitale, sur ses réseaux officiels, a communiqué sur ce passage au Campus PSG avec une vidéo illustrant Neymar dire au revoir à ses coéquipiers un à un. Un passage durant lequel la star brésilienne a également croisé et saluer le conseiller football du Paris Saint-Germain, Luis Campos. Sur la pelouse de nouveau centre d’entraînement Rouge & Bleu, Neymar a eu le droit à une haie d’honneur sous forme de dernier bizutage de la part de ses anciens coéquipiers, Luis Enrique et son staff technique.