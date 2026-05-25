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Image : psg.fr

Le dernier programme de la semaine du PSG, avec en ligne de mire la finale de la Ligue des champions

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 mai 2026

Le PSG entre dans sa dernière ligne droite avant la finale de la Ligue des champions face à Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest, le 30 mai prochain.

J-5 avant la finale de la Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, le 30 mai prochain (18h sur M6 et Canal+), à Budapest (Hongrie). Les Rouge & Bleu auront la semaine pour peaufiner les derniers détails avant d’affronter le champion d’Angleterre. Au repos depuis dimanche, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le Campus PSG ce mardi, avec possiblement les retours d’Achraf Hakimi et d’Ousmane Dembélé.

Info à la Une – Pas de parade sur les Champs-Élysées en cas de victoire du PSG en Ligue des champions

Par la suite, les Parisiens s’entraîneront jusqu’à la finale à Budapest. Une dernière séance d’entraînement, ouverte dans son intégralité aux médias, est programmée à la Puskás Aréna le vendredi à 16h45. Avant cela, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 15h30. Les Rouge & Bleu seront ensuite de repos le dimanche, avec, on l’espère, le trophée en mains.

Le programme de la semaine du PSG

  • Lundi : Repos
  • Mardi : Entraînement à huis clos (17h)
  • Mercredi : Entraînement à huis clos (11h)
  • Jeudi : Entraînement à huis clos (11h)
  • Vendredi :
    • La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (15h30)
    • L’entraînement du PSG ouvert intégralement aux médias (16h45)
  • Samedi : Paris Saint-Germain / Arsenal (18h sur M6 et Canal+ / finale de la Ligue des champions)
  • Dimanche : Repos

Youtube : Canal Supporters Paris

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Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum25 mai 2026

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