Le diffuseur des matches amicaux du PSG officiellement connu

La saison 2026-2027 du PSG va bientôt démarrer. Il jouera deux matches amicaux avant la Supercoupe d’Europe. Ces deux rencontres seront diffusées sur beIN SPORTS.

Le PSG va bientôt retrouver les terrains. Le 27 juillet prochain, les joueurs parisiens, qui n’ont pas participé à la Coupe du monde, sont attendus au Campus de Poissy pour commencer la préparation de la saison 2026-2027. Les Parisiens lanceront leur exercice 2026-2027 avec la Supercoupe d’Europe contre Aston Villa le 12 août prochain. Quatre jours plus tard, ils affronteront le RC Lens lors du Trophée des champions au stade Bollaert. Mais avant ces deux premiers matches officiels, le club de la capitale jouera deux matches amicaux.

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Deux matches contre Majorque et Manchester United

Le 5 août (21 heures), le PSG affrontera Majorque. Cette rencontre était programmée dans le cadre du transfert de Kang-in Lee au sein du club de la capitale en provenance de l’équipe espagnole durant l’été 2023. Trois jours plus tard, les doubles champions d’Europe se déplaceront en Suède pour y défier Manchester United (17 heures). Ces deux rencontres de préparation à la saison 2026-2027 seront diffusées sur beIN SPORTS. La chaîne a officialisé ces diffusions sur ses réseaux sociaux ce mercredi matin.