Le directeur de l’arbitrage confirme que Camara aurait dû être expulsé

Lors du match entre Monaco et le PSG, Lucas Chevalier a été victime d’un très gros tacle à la cheville. Lamine Camara n’a écopé que d’un carton jaune. Le directeur de l’arbitrage confirme qu’il aurait dû être exclu.

On joue la 12e minute de jeu lors du match entre Monaco et le PSG. Alors que Lucas Chevalier reçoit le ballon, il tente un dribble, voyant un Monégasque se rapprocher de lui. Ce dernier, Lamine Camara, tente alors un tacle pour prendre le ballon au gardien du PSG mais adresse une très grosse semelle sur la cheville de l’ancien Lillois. Ce dernier reste au sol plusieurs minutes. L’arbitre de la rencontre, Monsieur Turpin, décide de donner un carton jaune au Monégasque. Malgré la violence du tacle, il ne va pas voir la VAR pour potentiellement changer la couleur du carton. Une erreur qu’a reconnue Antony Gautier, le directeur de l’arbitrage.

Lucas Chevalier, selon tous les observateurs, a échappé de peu à une grave blessure

Selon les informations de L’Equipe, lors du comité de liaison qui s’est tenu ce lundi après-midi, le directeur de l’arbitrage Antony Gautier a estimé que Clément Turpin et ses assistants VAR se sont trompés, samedi, lors du match entre Monaco et le PSG. « Il a reconnu devant ses interlocuteurs réunis en visioconférence que Clément Turpin aurait dû expulser le Monégasque Lamine Camara, auteur d’une faute violente sur Lucas Chevalier, le gardien du PSG« , indique le quotidien sportif. Lors de ce « comité de liaison » entre les clubs pros et les arbitres, Lucas Chevalier, selon tous les observateurs, a échappé de peu à une grave blessure.