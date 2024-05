Le directeur du football de Monaco évoque les dossiers Fofana et Akliouche

Cet été, le PSG va tenter de se renforcer. Deux joueurs de l’AS Monaco sont annoncés dans le viseur du PSG, Youssouf Fofana et Maghnes Akliouche. Thiago Scuro, directeur du football à l’ASM a évoqué ces deux dossiers.

L’effectif du PSG va très certainement beaucoup bouger cet été. Afin de continuer à lutter pour tous les titres, le club de la capitale va tenter de se renforcer. Pour cela, de très nombreux sont avancés. C’est le cas de ceux de Maghnes Akliouche et Youssouf Fofana, les deux joueurs de l’AS Monaco. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Thiago Scuro, le directeur du football du club monégasque, a fait un point sur le futur mercato de son équipe. Le dirigeant a d’abord expliqué qu’il aimerait que Maghnes Akliouche reste encore au moins un an sur le Rocher.

« La priorité est de garder Maghnes, au moins pour une saison de plus »

« La priorité est de garder Maghnes, au moins pour une saison de plus. Il y a la Ligue des champions devant nous, une saison de plus peut aussi être bonne pour son développement, j’y crois, mais je ne contrôle pas les décisions de tout le monde. Les choses peuvent changer en fonction des envies des joueurs. » Le dirigeant a ensuite ouvert la porte à un départ de Youssouf Fofana, notamment pisté par le PSG. « Il y avait de bonnes opportunités pour lui de partir l’été dernier. C’était sa décision de rester en raison de ses objectifs personnels. C’était une très bonne décision pour nous, il a fait une très bonne saison, probablement sa meilleure saison à l’AS Monaco. Il fait probablement partie des joueurs que nous sommes prêts à vendre. Nous verrons les opportunités dont il dispose. Il est encore trop tôt pour prendre une décision. »