Le directeur général de l’Atlético Madrid ouvre la porte à un départ de Joao Felix

Arrivé en 2019 à l’Atlético Madrid pour 126 millions d’euros, Joao Felix n’a jamais réellement montré son talent. Alors qu’il dispute le Mondial avec le Portugal, l’attaquant de 23 ans est au coeur des rumeurs. Le natif de Viseu est annoncé sur le départ et souhaiterait trouver un club en janvier 2023, soit une fois la Coupe du monde terminée. Il aurait demandé à son agent, Jorge Mendes, de lui trouver une porte de sortie. Le célèbre agent aurait sondé le PSG, en recherche d’un attaquant, mais aussi le FC Barcelone.

« La relation entre Simeone et lui n’est pas bonne »

Le directeur sportif de l’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, a confirmé cette tendance aux médias AS et TVE, lors de l’assemblée de la Liga à Doha. « Il est le plus grand transfert que le club ait fait. Je pense qu’il peut jouer au plus haut niveau mondial, mais pour des raisons qu’il ne faut pas dire maintenant, la relation entre l’entraîneur (Simeone) et lui n’est pas bonne. Sa motivation non plus. La chose raisonnable est de penser qu’il va partir. Même si j’aimerais qu’il reste ici, il ne veut pas rester au club » a-t-il déclaré.