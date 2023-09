Le directeur sportif du RB Leipzig veut garder Xavi Simons

Après l’entraîneur, c’est au tour du directeur sportif du RB Leipzig de faire les louanges de Xavi Simons, prêté en Allemagne cette saison.

Image : rbleipzig.com

Le début de saison de Xavi Simons fait saliver les passionnés de football. Après une saison remarquable au PSV Eidhoven, le Néerlandais, prêté par le PSG, continue sa progression au RB Leipzig cette saison. Avec 5 matchs, 3 buts, 4 passes décisives en championnat, le titi parisien fait déjà regretter le prêt sans option d’achat aux dirigeants du club allemand. Il y a quelques jours, Marco Rose, son entraîneur temporaire, s’était déjà prononcé sur la volonté de garder l’attaquant plus longtemps que prévu. Et si son contrat relève d’une simple année en prêt, c’est aujourd’hui au tour de Max Eberl, directeur sportif du club de Red Bull, de crier son amour pour le numéro 20 : « Xavi a pris un très bon départ et il est en train de faire une très bonne saison. Je pense que nous sommes en train de le lier émotionnellement au RB Leipzig. Nous essayons de faire en sorte qu’il reste avec nous à l’été 2024« , a déclaré le dirigeant à nos confrères de Kicker.