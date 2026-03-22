Le directeur sportif du Werder Brême confirme des intérêts pour Karim Coulibaly

Ces derniers jours, on évoquait un intérêt du PSG pour Karim Coulibaly. Clemens Fritz, le directeur sportif du Werder Brême, a confirmé des intérêts pour son défenseur central.

Le PSG est toujours à l’affût de bonnes affaires pour son mercato. Ces derniers jours, on évoquait un intérêt du club de la capitale pour Karim Coulibaly, jeune défenseur central du Werder Brême (18 ans). Le PSG aurait supervisé à plusieurs reprises le joueur, ayant même échangé avec son entourage, sans pour autant faire d’offre officielle au club allemand. Dans l’émission Doppelpass sur Sport 1, dans des propos relayés par DeichStube, Clemens Fritz, le directeur sportif du Werder Brême, a confirmé des intérêts pour son joueur, sans citer de club.

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« Cet intérêt n’est pas une surprise »

« Cet intérêt n’est pas une surprise. On parle d’un défenseur central gaucher de 18 ans, titulaire indiscutable en Bundesliga. Il suscite de l’intérêt. Il est très lucide. Très concentré et déterminé, et c’est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », explique le dirigeant. DeichStube confirme que le PSG est bien intéressé par Karim Coulibaly et que ce dernier figure en bonne place sur la liste de Luis Enrique pour renforcer sa défense. Le média allemand spécialiste du Werder Brême conclut en expliquant que le club allemand souhaite vendre le défenseur central cet été pour un montant compris entre 40 et 50 millions d’euros.



