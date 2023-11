Le PSG s’est largement imposé sur la pelouse du Stade de Reims (0-3) ce samedi grâce à Kylian Mbappé, auteur d’un triplé. Pourtant, Luis Enrique a remis en question la prestation de son attaquant.

Pour la première fois de la saison, le PSG terminera une journée de Ligue 1 en tête du championnat. Grâce à son large succès sur la pelouse du Stade de Reims (0-3), conjugué au match nul de l’OGC Nice (0-0), le PSG n’a pas raté cette belle occasion de prendre les rênes de la Ligue 1. Les Rouge & Bleu peuvent remercier Gianluigi Donnarumma et Kylian Mbappé, auteur d’un triplé face aux Champenois. Pourtant en après-match, Luis Enrique n’a pas hésité à remettre en question la prestation globale de son attaquant : « Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd’hui. Sur les buts, il n’y a rien à dire mais il peut être meilleur. Je vais regarder d’abord et je vous dirais plus. Kylian est l’un des meilleurs joueurs du monde aucun doute, mais on a besoin de plus. On veut qu’il fasse des choses en plus encore », avait dans un premier temps analysé le coach au micro de Prime Video.

Puis, il a réitéré ses propos en conférence de presse d’après-match : « Que dire, il marque 3 buts. Après il peut faire encore mieux, je lui demande toujours plus, comme à tous les joueurs. C’est un top joueur mondial, mais il a une marge de progression aussi. Dans quel domaine peut-il s’améliorer ? C’est mieux que je lui dise en premier plutôt qu’à la presse, il est très ambitieux, l’équipe aussi. Je lui dis de ne pas se reposer sur ses lauriers. »

Un discours qui a pour but de « piquer » et d’encourager Kylian Mbappé

De quoi alimenter la presse espagnole. Mais le PSG a rapidement voulu minimiser cette sortie de Luis Enrique, comme le rapporte RMC Sport. Au PSG, on précise que ces propos étaient à prendre sur le ton de l’humour. « En coulisses, on indique également que le discours de Luis Enrique avait pour objectif de ‘piquer’ Kylian Mbappé, afin de l’encourager à continuer ainsi et se surpasser. » Performant en Ligue 1 avec 13 buts, le numéro 7 du PSG est surtout critiqué pour ses performances en dents de scie en Ligue des champions notamment lors des défaites face à Newcastle (4-1) et l’AC Milan (2-1).