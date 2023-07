Le discours de Luis Enrique auprès de ses joueurs

Hier après-midi, le PSG s’est entraîné pour la première fois de la préparation quasiment au complet. Luis Enrique en a profité pour s’adresser à son groupe.

Après une semaine de vacances supplémentaire, les internationaux du PSG concernés par les matches de sélections lors du mois de juin ont repris le chemin de l’entraînement lundi. Leur première journée a été dicté par la traditionnelle batterie de tests physiques. Pour retrouver le ballon et le terrain, il fallait attendre hier après-midi. Sous les yeux du président Nasser al-Khelaïfi et Luis Campos, Luis Enrique a pu compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls manquaient les absents de longue date, Nuno Mendes, Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe et Neymar. Comme Nasser al-Khelaïfi, le coach espagnol a tenu un discours devant ses joueurs. RMC Sport a dévoilé en substance ce qu’il leur a dit.

A voir aussi : Le discours tenu par Nasser al-Khelaïfi devant les joueurs

Le média sportif explique que l’entraîneur espagnol a fait savoir à ses joueurs qu’il était venu au PSG pour remporter tous les trophées. « Il a listé Coupe de France, championnat et Ligue des champions, sans préciser s’il visait ces trois titres dès cette année ou sur l’ensemble de son mandat de deux ans. » RMC Sport indique que ce discours offensif de Luis Enrique a plu aux joueurs. « Pour les plus anciens, ce n’est pas la première fois qu’ils entendent de tels propos dans la bouche d’un entraîneur fraîchement nommé mais son enthousiasme est à souligner. » Fabrice Hawkins revient également sur le discours du président du PSG et souligne que dans ce dernier, Nasser al-Khelaïfi a lancé que l’ancien sélectionneur de la Roja était le seul décisionnaire sur le plan sportif. « Avant de préciser que même Luis Campos était d’accord avec cela. » Lors de son discours, Luis Enrique aurait aussi assuré qu’aucun joueur n’aurait une place de titulaire assuré.