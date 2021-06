Blessé au genou depuis le 7 mai, Marco Verratti a quand même été convoqué par Roberto Mancini pour participer à l’Euro avec l’Italie. Le milieu de terrain italien a manqué la première rencontre contre la Turquie (3-0). Mais le petit Hibou devrait faire son retour contre la Suisse mercredi, lui qui a participé – 20 minutes – au match entre Pescara et les remplaçants du premier match. Ce dimanche, Andrea Ferretti, le médecin de la sélection italienne, a fait un point sur Verratti.

“Il a poursuivi sa rééducation depuis le premier jour à Coverciano, et nous n’avons pas rencontré de problème. Il lui reste le dernier virage, à savoir reprendre avec le groupe, avec des efforts plus proches de ceux de la compétition, explique le médecin italien dans des propos relayés par France Football avant de remercier le staff médical du PSG. Tout le parcours de soins a été partagé avec le Dr. Baudot et le PSG. Selon les règlements de l’UEFA, le joueur arrivé blessé en sélection doit être jugé guéri par son club avant de rejouer, et le Dr. Baudot est donc venu à Coverciano pour constater la guérison de Marco.“