Pour célébrer son titre historique en Ligue des champions, le PSG a sorti un film d’une cinquantaine de minutes sur l’épopée européenne des Rouge & Bleu.

Plus de 100 jours après cette nuit magique du 31 mai 2025 à Munich, les émotions sont toujours aussi présentes. Vainqueur de la Ligue des champions après une finale d’anthologie face à l’Inter Milan (5-0), le Paris Saint-Germain a enfin obtenu le Graal tant attendu depuis des années. Et pour célébrer cet évènement historique, le club parisien a décidé de faire revivre cette épopée européenne des Rouge & Bleu à travers un documentaire de 56 minutes, présenté par Qatar Airways. Depuis ce vendredi en fin de matinée, ce documentaire est disponible au grand public, après une avant-première en exclusivité pour les membres du programme de fidélité MyParis et les membres YouTube. Un moment de bonheur disponible ici et via le lien ci-dessous.