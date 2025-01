Le dossier Kvaratskhelia bouclé la semaine prochaine ?

À la recherche d’un joueur pour renforcer son secteur offensif, le PSG devrait s’offrir les services de Khvicha Kvaratskhelia. Un dossier qui pourrait être bouclé dans les prochains jours.

Pour venir concurrencer Bradley Barcola et compenser le probable futur départ de Randal Kolo Muani, le PSG souhaite se renforcer sur les ailes lors de ce mercato hivernal. Dans cette optique, il a relancé ces derniers jours la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia. Si Naples ne comptait pas se séparer de son international géorgien (23 ans) l’été dernier, la donne aurait changé lors de ce mois de janvier. Les deux équipes discuteraient actuellement d’un transfert de Kvaratskhelia au PSG.

Une réunion décisive en début de semaine prochaine

Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG serait confiant quant à la conclusion d’un accord avec Naples pour Khvicha Kvaratskhelia pour un prix nettement inférieur au prix demandé à l’origine, 80 millions d’euros. Le journaliste indique que l’offre actuelle des Rouge & Bleu s’élèveraient aux alentours de 60 millions d’euros et que les parties ne seraient pas très éloignées. Un accord pourrait même être trouvé la semaine prochaine, conclut Ben Jacobs. De son côté, Il Mattino confirme que la semaine prochaine pourrait être décisive pour l’avenir de Khvicha Kvaratskhelia. Une réunion décisive pour sa possible arrivée au PSG doit avoir lieu demain ou mercredi au plus tard, indique la publication italienne. Cette dernière explique qu’un accord a été trouvé avec l’agent du joueur, Mamuka Jugeli, sur le futur contrat du milieu offensif. Il signerait jusqu’en juin 2029 avec une option d’un an supplémentaire. Khvicha Kvaratskhelia toucherait 8 millions d’euros par an au PSG. Il Mattino conclut en indiquant que Naples souhaiterait récupérer 75 millions d’euros dans la transaction.