Le dossier Maghnes Akliouche dans sa phase finale ?

Avec la fin de la Coupe du monde, le PSG va pouvoir accélérer dans son mercato. Pour renforcer son attaque, le club de la capitale pense à Maghnes Akliouche. Ce dossier serait proche de se conclure.

Le mercato estival du PSG a pour l’instant été marqué par le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan et de nombreux titis qui ont préféré signer leur premier contrat professionnel loin de leur club formateur. Pour les arrivées, les dirigeants parisiens attendraient la fin de la Coupe du monde pour accélérer. Plusieurs noms ont déjà été avancés, comme ceux de Maghnes Akliouche ou Yan Diomande.

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Les trois parties veulent régler le dossier rapidement

Selon les informations de L’Equipe, les ventes de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, qui devrait rapidement rejoindre l’Atlético de Madrid contre 40 millions d’euros, devraient permettre au PSG de financer les deux priorités absolues de cet été, Maghnes Akliouche et Yan Diomande. Le quotidien sportif que le dossier de l’international français de l’AS Monaco est brûlant et qu’il entre dans sa phase finale, avec une volonté tripartite de boucler l’affaire rapidement. L’Equipe conclut en indiquant que l’arrivée de Lucas Digne, en provenance d’Aston Villa, est, elle, déjà considérée comme acquise.