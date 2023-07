Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin du dossier des numéros 9. Parmi les 5 pistes les plus chaudes du PSG, chacune a sa spécificité. Retour en statistiques sur cet épineux dossier.

Pour traiter de manière efficace ce dossier, un préambule est nécessaire. Osimhen, Kane, Kolo Muani, Vlahovic et Ramos seront comparés sur 4 points différents : efficacité devant le but, la participation au jeu, la contribution défensive et le bagage athlétique. Les chiffres utilisés seront ceux de la saison 22/23. Le but ici est de présenter les joueurs et leur profil au travers des chiffres pour savoir qui serait la meilleure option sur le papier.

A) L’efficacité devant le but

S’il y a un joueur qui est en difficulté cette saison c’est bien Dusan Vlahovic. L’attaquant serbe de la Juventus souffre de la comparaison face aux 4 autres joueurs. Seulement 10 buts marqués pour Vlahovic, bien en dessous des ses standards affichés. Ce chiffre s’explique dans un premier temps par le contexte défavorable de Juve. Difficile de briller dans une équipe très défensive. Impossible aussi d’omettre sa chute de confiance au point où Milik lui est passé devant. Par exemple, Vlahovic et Kolo Muani tournent exactement à 0,45xG par match, cependant le Français a inscrit 5 buts de plus que le Serbe.

Gonçalo Ramos culmine à 20 buts mais sous performe légèrement par rapport à ses xG (-1,3). Il est le seul dans ce cas de figure. À noter également qu’il joue dans le championnat portugais et que par conséquent il est légitime de pondérer le chiffre. Les deux premiers du classement sont logiquement Harry Kane et Victor Osimhen. L’attaquant des Spurs rayonne depuis plusieurs années là où le néo champion d’Italie dépasse pour la 1re fois de sa carrière la barre des 15 buts en championnat.

Classement ci-dessous de l’efficacité entre nombre de frappes, qualité des frappes et les buts :

Harry Kane : 124 frappes -> 21,5 xG -> 30 buts. Convertit 24,19% de ses frappes et sur-performe de +8,5 entre ses xG et son nombre de buts inscrits.

Victor Osimhen : 132 frappes -> 21,3 xG -> 26 buts. Convertit 19,7% de ses frappes et sur-performe de +4,7 entre ses xG et son nombre de buts inscrits.

Gonçalo Ramos : 98 frappes -> 20,3 xG -> 19 buts. Convertit 19,4% de ses frappes et sous-performe de -1,3 entre ses xG et son nombre de buts inscrits.

Randal Kolo-Muani : 75 frappes -> 13,2 xG -> 15 buts. Convertit 20% de ses frappes et sur-performe de +1,8 entre ses xG et son nombre de buts inscrits.

Dusan Vlahovic : 65 frappes -> 9,7 xG -> 10 buts. Convertit 15,38% de ses frappes et sur-performe de +0,3 entre ses xG et son nombre de buts inscrits.

Le plus efficace est donc Harry Kane qui possède le meilleur taux de conversion, de buts inscrits et xG. Victor Osimhen la talonne de très près, à noté que le Nigérian a eu moins de penalty (2) que Kane (5). Gonçalo Ramos prend la troisième place et pourrait faire mieux au vu de son rapport xG/buts inscrits. Kolo Muani dépasse Dusan Vlahovic titulaire dans la moins bonne des équipes de ses concurrents.

Si on compare Vlahovic avec les deux N°9 qui agitent ce mercato et qui sont notamment liés à Paris, ce n'est pas très flatteur.



Kane est au top depuis des années, il y a plusieurs classes d'écart entre les deux joueurs.

Osimhen réalise une excellente saison avec Naples

B) La participation au jeu

Ici encore pas de suspens : le numéro 9 des Three Lions est seul sur son trône. Il y a un gouffre d’écart entre Kane et les quatre autres attaquant. Il est premier en terme de passes courtes, moyennes et longues réussies, progression par la passe, ballons touchés sur chaque zone du terrain, passes clés… Véritable maître à jouer des Spurs, Harry Kane est un 9 avec la vista d’un 10.

Un autre joueur qui brille dans ce registre… Kolo Muani ! Le Français se place derrière Kane et le dépasse même dans certains registres. L’ancien Canari est le meilleur dans la progression du ballon par la course et dans le nombre de duels tentés. Il est aussi, parmi les attaquants ciblés par le PSG, le meilleur pourvoyeur de passes décisives cette saison avec 11 réalisations. Les deux joueurs sont les seuls de cette liste a avoir touché plus de 1000 ballons cette saison.

Stats de passes de R. Kolo Muani -(Source : Fbref.com)

Derrière le duo franco-anglais, Vlahovic, Ramos et Osimhen se placent assez nettement derrière. Là où le Turinois se démarque par son jeu en dos au but et en pivot, Osimhen a pour lui ses percussions balle au pied. Vlahovic est le plus intéressant dans le jeu court et proche du but adverse. Sa grande taille lui assure de gagner 42,4% de ses duels. Le Portugais quant à lui se place dans la moyenne : pas de spécificité particulière mais se classe devant le Serbe et le Nigérian notamment dans le nombre de passes réussies. Un chiffre qui perd un peu de sa valeur quand on sait qu’il a réalisé le moins de passes clés (17) comparé aux autres.

C) Contribution défensive

Avons-nous à faire à des attaquants plutôt travailleurs ou à des joueurs passifs sans ballon ? Question prépondérante au sortir de 2 saisons sous l’égide de la MNM dont les efforts défensifs ont créer moulâtes débats. Cette fois c’est Gonçalo Ramos qui sort du lot. Le joueur de Benfica se place en première position dans les stats de tacles et de ballons récupérés. Le Portugais est également le joueur qui touche le plus de ballons dans sa propre surface.

Stats défensives de G. Ramos (Source : Fbref.com)

Une fois n’est pas coutume, Harry Kane n’est jamais bien loin. Pas son registre de prédilection mais ça reste tout de même mieux qu’Osimhen ou Kolo Muani. Important ici de noter que Tottenham au court de la saison était une équipe plutôt défensive. Cependant, la réciproque n’est pas validé pour Vlahovic, bien que dans une Juve défensive l’attaquant serbe n’est pas un grand adepte des efforts défensifs préférant rester plus haut sur le terrain.

Les efforts peuvent être disparates mais cela s’explique facilement : les consignes du coach. On demandera à Osimhen de presser haut là où Kolo Muani devra couper les lignes de passes. Dans cette mesure, seul Vlahovic peine et se retrouve nettement derrière.

Graphique comparant D. Vlahovic et V. Osimhen sur le rapport duels gagnés/actions défensives (Serie A) (Souce : DataMB.football)

D) Le bagage athlétique

Ici on fera état des capacités physiques des attaquants. Sont-ils grands, rapides, puissants, forts au duel ou des blessés réguliers ? Voyons ça de plus près. Une fois de plus, Dusan Vlahovic est le moins fiable. Trop souvent blessé et trainant une pubalgie, son état physique interpelle. Du haut de son mètre 90 il est cependant très difficile de le bouger à la manière d’un Erling Haaland. La vitesse du serbe est loin d’être handicapante, son plus gros bémol étant son historique de blessures récentes.

Historique blessures D. Vlahovic (Source : Transfermarkt.fr)

Le bataille du plus rapide se joue entre Kolo Muani et Osimhen. Les deux sont très mobiles et se complaisent dans les grands espaces. Avantage au Napolitain sur ce point qui en plus d’être véloce dispose d’un gros gabarit pour un rapport de puissance à la course excellent. Important de ne pas oublier de cité un passif de blessures pouvant être dérangeant pout l’ancien lillois, jamais épargné par les pépins physiques. Harry Kane peut compter sur son physique fiable depuis que sa cheville va mieux. Titulaire à chaque match de Premier League et habitué aux coups rugueux, l’Anglais n’est cependant pas capable d’attaquer la profondeur ou d’accélérer dans le dos d’une défense adverse.

Gonçalo Ramos est complet sans avoir de qualité hors normes. Très peu blessé, titulaire à 30 reprises cette saison, 1m85 pour une vitesse plus que suffisante. Il représente un des joueurs interessants si l’on cherche un attaquant mobile pouvant peser sur les défenses. De la tête ce sont Harry Kane et Victor Osimhen qui dominent assez largement les débats.

👉 𝐐𝐮𝐢 𝐞𝐬𝐭 𝐥𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐝𝐚𝐧𝐠𝐞𝐫𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐞̂𝐭𝐞 ? 🗿



Qui génère le plus de xG de la tête parmi les meilleurs buteurs d'Europe ?



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Kane dévastateur dans les airs

🇳🇬 Osimhen rayonne à Naples

Kane dévastateur dans les airs
Osimhen rayonne à Naples
Mitrovic et les 2 attaquants de l'Inter complètent le top 5

Une piste qui sort du lot ?

Après cette longue rétrospective, une hiérarchisation des pistes est possible. Elle sera conditionnée par toutes les données vues ici, l’âge et la compatibilité supposée avec Luis Enrique. Ainsi, si l’on devait établir une liste allant de la meilleure à la moins bonne des pistes en se basant uniquement sur la saison qui vient de s’écouler, on obtient :

1 – Victor Osimhen – 24 ans

– 24 ans 2 – Harry Kane – 30 ans

– 30 ans 3 – Randal Kolo Muani – 24 ans

– 24 ans 4 – Gonçalo Ramos – 22 ans

– 22 ans 5 – Dusan Vlahovic – 23 ans

Image : Onze Mondial

Le Nigérian est l’incarnation du football moderne, alliant capacités athlétiques hors normes, un sens du but aiguisé et un profil de percussion manquant cruellement au PSG. Harry Kane arrive juste derrière, joueur d’un immense talent et brillant dans toutes les composantes. Profil 100% compatible, ici on privilégie la jeunesse et le profil du napolitain qui font tant défaut au Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani est le joueur complet par excellence. Mauvais nul part, il tire son épingle du jeu grâce à sa polyvalence et sa grosse saison à l’Eintracht Francfort. Trop tôt cependant pour le voir assumer seul l’attaque du PSG au poste de 9.

Gonçalo Ramos ferait un très bon plan C si l’on considère le Français comme étant le B. Jeune joueur travailleur et qui pourrait être d’autant plus efficace devant le but. Bémol cependant sur l’incertitude de le voir évoluer seul en pointe au plus haut niveau. Dusan Vlahovic arrive en fin de ce classement et pour cause une saison très compliquée à Turin. Entre blessures, perte de confiance, peu de buts, un contexte très spécifique pour évoluer … miser très cher sur le Serbe aujourd’hui parait risqué en comparaison de son passage à Florence.

Pour conclure, la meilleure piste rapport qualité/prix mène à … Harry Kane, et de très loin ! Naples ayant refusé une offre de 110M€ pour Osimhen, l’investissement risque d’être très (pour ne pas dire trop) onéreux. Kolo Muani pourrait être viable moyennant une offre raisonnable en dessous des 90/100M€ annoncés, un Ekitiké dans la balance pourrait jouer en la faveur du PSG. Ramos et Vlahovic sont deux paris frôlant la barre des 100M€. Trop cher pour peu de réelles certitudes à l’heure de bâtir une équipe à coup de millions.