Le dossier numéro 9 au PSG (3/3) : La réalité du marché

Après avoir analysé les différents profils de buteurs pistés par le Paris Saint-Germain, ainsi que leurs statistiques, l’heure est au bilan. Qui sera le prochain numéro 9 du club de la capitale ? Pour l’heure, cette donnée reste inconnue, mais la réalité du marché des transferts et des dernières actualités donnent des axes de réponses. Les Rouge & Bleu avancent sur certains dossiers, mais ont aussi perdu du temps, voire perdu tout court, le combat face à la concurrence.

Après avoir vu quels profils possédaient les pistes du Paris Saint-Germain, il faut voir qui de ces cinq buteurs serait à même d’être le prochain numéro 9 parisien. Cinq profils qui se diffèrent plus ou moins, chacun est international et à connu de grands rendez-vous, que ce soit en club ou en sélection, ils sont donc tous plus ou moins « prêt » à faire face à la pression du PSG. Maintenant les interrogations persistent : Lequel de ces cinq attaquants serait la meilleure recrue ? Où en sont leur dossier ? Qui serait susceptible de rallier la capitale pour évoluer sous les ordres de Luis Enrique ? Car il est important de rappeler les derniers points concernant chaque joueur, au milieu du raz de marée médiatique qui entoure le PSG.

L’actualité des buteurs

Image : Canal Supporters

Harry Kane entre deux chaises

Il va sans doute de soi que le meilleur 9 que Paris pourrait recruter est Harry Kane, c’est en tout cas l’attaquant le plus complet, avec le plus d’expérience et le plus « sûr« . Le problème étant que le joueur donne sa priorité au Bayern Munich en cas de départ de Tottenham, et que Daniel Levy, le président des Spurs, ne compte pas se séparer de son numéro 10. Ajoutez à cela un prix de 116 millions d’euros (soit 100 millions de livres) et vous obtenez un transfert compliqué à réaliser. Pas sur que Paris puisse boucler cette opération, bien que le club de la capitale ait les moyens financiers de le faire, mais il reste encore les moyens de persuasion à prendre en compte. Est-ce que l’Anglais ne veut que le Bayern en cas de départ de Tottenham ? Est-ce que Kane souhaite absolument quitter son club avec qui il lui reste un an de contrat ? Est-ce que le meilleur buteur de l’histoire des Spurs ne prolongerait pas son contrat ? Tant de questions toujours sans réponses, qui font que le dossier est encore d’actualité, et toujours possible à l’heure actuelle pour le Paris Saint-Germain, qui reste attentif à la situation du capitaine des Three Lions.

Victor Osimhen pharaonique

Pour ce qui est de Victor Osimhen, le PSG s’assurerait un buteur de talent et efficace, qui correspondrait surement le plus à ce dont il a besoin. Mais gare au plafond de verre encore inconnu du Nigérian. Si le joueur venait à réaliser une nouvelle saison aussi prolifique qu’en 2022/2023, alors il serait la recrue idéale pour le club de la capitale, l’été prochain. Même s’il devait venir cet été, Victor Osimhen serait un recrutement plus que réussi, mais le prix pharaonique de 150, 180 ou 200 millions d’euros (on ne sait plus à force de changement dans le discours du président napolitain) demandé par Aurelio de Laurentiis calme les ardeurs de la direction Rouge & Bleu. Il n’y a aucune chance que le PSG débourse une telle somme sur un seul joueur, reste à voir dorénavant si le prix peut baisser au cours de ce mercato estival 2023. Le Paris Saint-Germain aurait fait une offre de 110 millions récemment, refusée bien entendu mais qui pourrait augmenter. Cependant, le nouvel entraineur des Azzurri, Rudi Garcia a déclaré récemment : « Je peux vous assurer qu’il va rester. Il est content avec nous, il veut faire de grandes choses« . Affaire toujours à suivre … .

Kolo Muani oui, non, peut-être ?

Concernant Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain recruterait un joueur de talent, doté d’une polyvalence importante et d’une marge de progression encore grosse, mais pas d’un joueur déjà complet et titulaire indiscutable dans n’importe quel grand club européen. Pour un prix de 70 millions d’euros avec bonus, la signature du Français serait une belle opération, mais relevant un peu du pari, comme à l’accoutumée depuis le début du mercato parisien. Cependant, ces derniers jours sont allés à l’encontre d’une potentielle signature de RKM. Ces dernières heures, les échos de la presse affirmaient que la piste était terminée pour le PSG, après que Luis Campos ait fermé le dossier. Cependant, c’est bien le conseiller football du club et non pas Doha qui a mis un terme à la piste, elle pourrait être réactivée par de plus hautes instances que le conseiller portugais à l’avenir. Le joueur est également courtisé par d’autres écuries européennes, notamment Tottenham en cas de départ de Harry Kane, ou encore Chelsea et Manchester United. L’avenir de l’international français demeure encore flou, mais l’heure est au choix pour le vainqueur de la Coupe de France 2022 avec le FC Nantes.

Gonçalo Ramos, piste d’un temps ?

Aussi, à propos de Gonçalo Ramos, si le club de la ville lumière venait à signer le Portugais, c’est qu’il aurait échouer dans les trois autres dossiers. Une sorte de plan de secours qui parait être un risque (à nouveau), compte tenu du prix (environ 80 millions d’euros, et sa clause libératoire grimpe à 120 millions d’euros) et du niveau actuel du joueur. Cependant il ne faudrait pas s’étonner de voir le buteur évoluer au PSG la saison prochaine, du fait de la capacité attractive du club pour les joueurs de l’agent Jorge Mendes. Cependant la piste n’a duré qu’un temps. Depuis la sortie de cette rumeur, aucune autre information n’est parvenue dans la presse, si ce n’est portugaise. La piste Gonçalo Ramos est sans doute celle qui reste la moins claire, et ne serait même plus un piste du Paris Saint-Germain.

Dusan Vlahovic si proche…

Enfin, la piste qui est annoncée comme la plus proche d’être réalisée : Dusan Vlahovic. En cas de signature, le Paris Saint-Germain hériterait d’un bon joueur, un buteur de talent mais en période (très longue) de doute, qu’il s’agira de relancer. Nul doute que sous Luis Enrique, le Serbe sera capable de performer à nouveau, comme lors de son passage à la Fiorentina, mais c’est encore un pari. Pari que le club de la capitale serait en passe de réaliser. Car oui, les Rouge & Bleu ont réellement bien avancé dans le dossier ces derniers jours, un accord de principe avec le joueur a été trouvé, sur les bases d’un salaire de 11 millions d’euros annuels, additionné à diverses primes. Le PSG jouerait maintenant la montre dans l’objectif de réduire l’indemnité de transfert avec la Juventus, pour l’instant estimée entre 70 et 80 millions d’euros. Le PSG pourrait également inclure Hugo Ekitike dans le deal afin de faire baisser le prix du numéro 9 turinois.

Et le grand gagnant est …

DUSAN VLAHOVIC ! Oui, c’est une joie pour certains ou une déception pour d’autre, mais c’est bel et bien le Serbe qui est en passe de devenir le prochain buteur du Paris Saint-Germain. Bonne ou mauvaise nouvelle, l’avenir nous le dira. Dans le cas où cette réalité se produirait, le club parisien se lance un énième pari, celui de relancer un jeune très prometteur, ayant échoué lors de son premier passage dans un grand club européen. Un pari à 80 millions d’euros, sujet aux blessures, qui ne participe pas beaucoup au jeu en comparaison des autres profils. Cependant, le talent est là, sous nos yeux, suffirait il seulement qu’il se montre à nous, sous l’égide d’un entraineur de la carrure de Luis Enrique. Attention cependant aux revers, rien n’est encore fait à l’heure où est écrit cet article, des surprises peuvent encore survenir dans ce mercato qui fermera ses portes dans moins d’un mois et demi, une période où tout peut encore arriver.

🚨 BREAKING : Un accord de principe est PROCHE entre le PSG et Dusan Vlahovic 🇷🇸



Le joueur est le plan B de Paris en cas d’échec des négociations pour Harry Kane



[RMC Sport | @FabriceHawkins] pic.twitter.com/4jIsrYMDQo — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 15, 2023 Twitter : @CanalSupporters

L’opinion CS

Les avis divergent au sein de la rédaction, les débats se montrent houleux voire même électriques (pas de quoi en venir aux mains je vous rassure). La question du futur buteur du club de la capitale taraude les esprits malades de Canal Supporters, mais il faut dire, un des cinq fait l’unanimité, évidemment, Harry Kane. Cependant la réalité du marché montre que le Paris Saint-Germain, s’il reste fidèle à lui-même, ne signera pas l’Anglais, faute d’attractivité, donc il faut bien rabattre ses cartes et se prêter au jeu des pronostics. Osimhen ? Très bon mais trop cher… Kolo Muani ? Oui, mais titulaire indiscutable, pas si sur. Gonçalo Ramos ? Encore un coup de Jorge Mendes … Vlahovic ? Pourquoi relancer un joueur quand le PSG a besoin d’une valeur sure ? Concernant le dernier joueur cité, un certain Serbe de 23 ans, buteur à la Juventus et qui serait le plus proche de devenir le prochain numéro 9 du Paris Saint-Germain, la rédaction de CS est assez partagée.

Mohamed Faiz (journaliste rédacteur CS) : « »Mon choix se porte sur Harry Kane. L’Anglais qui va fêter ses 30 ans coche absolument toutes les cases. 50M moins cher qu’Osimhen, dont je souhaitais la venue, l’alliage de ses qualités de finisseur et de créateur font basculer mon choix. Un parallèle naturel se fait avec un certain Zlatan Ibrahimovic également arrivé à 30 ans. Vlahovic garde dans mon esprit une place particulière. Pas insensible à son passage à la Viola, il est encore jeune et j’ai bon espoir qu’il retrouve confiance en changeant d’air à condition que ses blessures le laissent tranquille. Le prix annoncé reste également trop élevé. Le meilleur rapport qualité/prix, et donc le meilleur 9 à signer, est sans le moindre doute Harry Kane.«

Elias Gerschel (journaliste vidéo CS): « Mitigé. Il manque toujours 2 ou 3 profils de titulaires, surtout si tu perds un Mbappé. Il te faudra quelqu’un qui sache ‘jouer au foot’ et qui n’a pas seulement un profil de pivot, de finisseur. »

Jonathan Bensadoun (rédacteur en chef de CS) : « Le meilleur attaquant serait Harry Kane. Il est aujourd’hui LA référence à ce poste, il est capable de tout faire. Il a aujourd’hui un palmarès vierge de tout trophée. Il pourrait donc être très motivé sous les couleurs parisiennes. Il est MA priorité en tant que n°9 même si son « seul bémol » reste son âge. Il aura 30 ans en 2023, et si tu veux reconstruire complètement ton effectif, il te faut peut-être un élément plus jeune. Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani, les 2 joueurs ont tous les deux 24 ans cette année, ont explosé lors de la précédente saison, et en fonction de leur profil, ils pourraient être une grande aide pour le PSG. Osimhen pour sa taille, sa puissance et son sens du but exceptionnel. Kolo Muani pour sa polyvalence et sa variété dans le jeu. Leur point commun ? Ils ont encore une belle marge de progression, et je pense que tu peux te renforcer sur le présent, et bâtir avec eux à l’avenir.«

Mehdi Houzirane (journaliste vidéo/rédacteur CS): « Je suis satisfait du recrutement de Dusan Vlahovic si le Paris Saint-Germain ne fait pas Harry Kane. C’était les deux seules pistes qui m’enchantaient pour le poste d’attaquant.«

Antoine Ronté (journaliste vidéo/rédacteur CS) : »Évidemment que Vlahovic est un plan D à première vue. Mais s’il est établi que Kane, Osimhen et Kolo Muani sont indisponibles, Vlahovic semble la meilleure option. Y’a deux lectures sur Vlahovic en fonction de son aventure à la Fio et celle à la Juve, mais je préfère me placer sous le prisme de la Fio et me dire qu’il s’est fait broyer par la pire Juve de ces 10 dernières années, surtout par Massimiliano Allegri ‘l’assassin’. Pour moi s’il est en confiance ça peut être un crack et Luis Enrique peut lui redonner confiance. En revanche, si tu le fais pour 90M et qu’il ne manque que 10M de plus pour Kolo ou 30M de plus pour Osimhen alors ça n’a aucun sens. Je terminerai par dire FORZA DUSAN UN JOUR ILS COMPRENDRONT »

HuGoat Bouchara (CS): « (Vlahovic ?) Pas mon profil préféré. Un attaquant de Serie A, un peu à l’ancienne, avec des blessures, très cher et qui doit se relancer. Ca me rappelle un peu Icardi. Aujourd’hui, je préférerais recruter Kolo Muani, joueur intelligent dans le jeu et prêt tout de suite. »

Théo Neufond (journaliste vidéo/rédacteur CS) : « Evidement, tu me dis Harry Kane, sans penser au prix ni même à l’avenir, je signe tout de suite et les yeux fermés. Maintenant si tu veux que le Paris Saint-Germain atteigne ses objectifs (la Ligue des Champions), il ne faut pas que penser star et rendement direct. Si ton objectif c’est de la gagner la saison prochaine, il te faut Kane, mais il fallait recruter du lourd à côté et pas des jeunes prometteurs ou des remplaçants au Real Madrid. Donc tu penses à l’avenir et quand tu penses avenir tu penses Osimhen ou Kolo Muani. Je préférais Kolo, pour la symbolique mais aussi pour la polyvalence que peut t’apporter un tel attaquant. Vlahovic, c’est trop de risques inutiles, pour un prix où t’aurait pu aller chercher les noms que j’ai cité avant. A voir si Paris hérite du Dusan de la Fio ou du Dusan de la Juve »

En cette fin de dossier numéro 9 au PSG, retrouvez le Talk CS à ce même sujet réalisé il y a quelques jours. Une vidéo disponible sur la chaîne Youtube de Canal Supporters.