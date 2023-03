Les dernières semaines du PSG n’ont pas été de tout repos, loin s’en faut. Des turbulences qui devraient amener la direction du club à faire des choix, encore et toujours. Dans cette optique, quid de l’avenir de Luis Campos et de Christophe Galtier ?

Alors que le PSG n’avait pas goûté à la défaite lors des quatre premiers mois de la saison, le bilan est des plus piteux depuis que l’année 2023 s’est lancée. En 18 rencontres, les joueurs parisiens se sont ainsi inclinés à 7 reprises, rien que ça. On peut notamment citer le Bayern Munich deux fois en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille en Coupe de France, le RC Lens, ou le Stade Rennais deux fois, la dernière en date ce dimanche (0-2, 28e journée de Ligue 1). Tout part donc à vau-l’eau. Reste à connaître la position de QSI face à ce marasme.

Luis Campos / Christophe Galtier, un duo en pleine tourmente

Pour l’heure, aucune décision ne devrait être prise dans la précipitation. En effet, il y a de fortes chances que le tableau se dessine un peu plus une fois que la Ligue 1 sera conclue. Néanmoins, comme relaté par Foot Mercato, de nombreux points ne jouent pas vraiment en la faveur de Christophe Galtier et de Luis Campos. Concernant le premier cité, il agacerait en interne et certaines de ses prises de parole ou de position poseraient question. Son intransigeance vis-à-vis des jeunes serait notamment en cause, alors qu’il adopte une attitude résolument défensive lorsqu’il s’agit de ses joueurs cadres, à l’image de Marco Verratti. FM met en avant ce point en indiquant que Christophe Galtier aurait poussé une gueulante après l’élimination des titis parisiens par le Borussia Dortmund en Youth League. Une sortie qui aurait laissé perplexe les jeunes pousses parisiennes. Un vrai différentiel donc au sein de son vestiaire, comme évoqué par RMC il y a plusieurs semaines de cela.

🚨 La position quasi intenable de Christophe Galtier 🇫🇷 et de Luis Campos 🇵🇹 au PSG ⤵️



Avec @sebnonda https://t.co/waT7O5Qjq2 — Santi Aouna (@Santi_J_FM) March 20, 2023

Luis Campos serait également dans le viseur de sa direction. Toutefois, contrairement à son acolyte, le décideur lusitanien nourrirait des doutes quant à son avenir proche en terre parisienne. Ainsi, plusieurs choses le dérangeraient au sein du PSG et de son fonctionnement. Les envies de départ supposées de Kylian Mbappé en octobre dernier auraient, en prime, jeté un froid entre lui et son président, Nasser Al-Khelaïfi. En outre, le visage affiché par Lionel Messi et ses partenaires lors de la manche retour de Ligue des Champions face au Bayern Munich le 8 mars dernier lui aurait fortement déplu. Il serait également frustré des derniers mercato, alors même qu’il est le responsable principal de cet échec cuisant. De ce fait, il se serait confié à certains proches en exposant son incertitude quant à sa collaboration avec le club de la capitale. Et une éventuelle porte de sortie existerait alors qu’il échangerait avec Chelsea depuis un petit moment. Pourtant, malgré ce, Luis Campos s’attèlerait bien à préparer la prochaine fenêtre des transferts.

Qu’on se le dise, le flou règne en ce moment à Paris et celui-ci ne risque pas d’être dissipé prochainement…