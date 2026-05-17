Le dur retour à la compétition de Bradley Barcola après sa blessure

Touché à la cheville contre Chelsea, Bradley Barcola avait manqué plusieurs semaines de compétitions. Depuis son retour, le numéro 29 du PSG n’arrive pas à retrouver son niveau.

Bradley Barcola est l’un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique depuis le début de la saison. Le numéro 29 du PSG est l’un des artisans du nouveau titre de champion de France du club de la capitale et de la nouvelle très belle saison européenne des Rouge & Bleu avec la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai avec en ligne de mire un back-to-back. Un choc que Bradley Barcola n’est pas sûr de commencer. Depuis son retour de blessure à la cheville contractée contre Chelsea le 17 mars dernier, l’international français commence systématiquement les chocs en Ligue des champions sur le banc au profit de Désiré Doué. Bien au-delà de l’efficacité – 0 but, 1 passe décisive sur ses 9 derniers matches – Barcola (23 ans) renvoie une impression singulière. Comme si, après six mois où il avait été l’élément central de l’animation parisienne, il courait après ses sensations physiques et techniques. Au plus mauvais moment… Alors qu’il avait été aligné d’entrée lors des douze premiers matches de Ligue des champions cette saison, l’ancien lyonnais a dû se contenter d’entrées en quarts de finale retour et en demi-finales. Dans un scénario qui rappelle, pour lui, celui de l’an passé. Une fin de saison qui soulève des questions, assure L’Equipe.

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Il est conscient de ses mauvaises prestations

Sur ces dernières semaines, son déficit athlétique est acté. Dans l’entourage de l’attaquant du PSG, on est conscient qu’il « n’est pas à 100 % », avance le quotidien sportif. « La proximité de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, associée à cette blessure à une cheville, ont-elles pu faire naître chez lui une forme d’appréhension dans le duel et un engagement moindre ? Cela n’est pas écarté par certains de ses proches. Lucide, l’intéressé est conscient du niveau quelconque de ses dernières sorties. » Peut-il encore gagner sa place de titulaire pour la finale de Budapest le 30 mai face à Arsenal ? Barcola l’espère mais à moins d’une blessure, il a, en l’état, très peu de chances, lance L’Equipe. Les questions sur son avenir peuvent aussi expliquer ce moment difficile. Le PSG a décidé de geler toutes les discussions de prolongation avant la finale. « On aura une discussion après », confirme-t-on dans son entourage, qui ne lie pas la baisse de performances du joueur à ce contexte de négociation. Si le marché de Bradley Barcola, encore sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2028, s’ouvre, ce sera très probablement en Angleterre, où Arsenal et Liverpool sont intéressés.











