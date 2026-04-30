Le FC Barcelone aimerait s’offrir les services de David Boly

David Boly est l’un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation du PSG. Le jeune latéral droit (17 ans) serait dans le viseur du FC Barcelone.

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France et du monde. Beaucoup de titis postulent pour une place dans le groupe professionnel de Luis Enrique. Certains arrivent à se faire une place dans ce dernier. Ça a été le cas de David Boly. Le latéral droit a participé à plusieurs entraînements avec les professionnels et a même fait ses débuts avec l’équipe première en Coupe de France contre le Vendée Fontenay Foot. Encore sous contrat aspirant jusqu’en 2027 avec les Rouge & Bleu, le latéral droit attise les convoitises.

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Pour le PSG, David Boly incarne l’avenir

Selon les informations du Parisien, le titi du PSG suscite un vif intérêt du FC Barcelone, qui suit avec attention son évolution depuis plusieurs mois. « Match après match, les émissaires des plus grands clubs européens se déplacent pour observer ses performances. Parmi eux, le FC Barcelone semble particulièrement déterminé », assure le quotidien francilien. Si le club catalan veut vraiment s’offrir les services de David Boly, toute avancée dans ce dossier passera inévitablement par des négociations avec le PSG. Jusqu’à présent, le club parisien affiche une position claire : David Boly incarne l’avenir, conclut Le Parisien.