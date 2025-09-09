Le FC Barcelone espère toujours recevoir le PSG au Camp Nou

C’est l’un des matches les plus attendus par les supporters de foot. Le 1er octobre prochain, le PSG se déplace à Barcelone pour y défier le Barça. Moins d’un mois avant ce choc, on ne sait pas encore où il se jouera.

Lors du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions, le PSG a hérité, entre autres, du FC Barcelone. Cet affrontement fait saliver les observateurs, eux qui auraient aimé que les deux meilleures équipes de la saison 2024-2025 s’affrontent en finale de la Ligue des champions le 31 mai dernier. Si le PSG était bien au rendez-vous et a soulevé la Coupe aux grandes oreilles, le Barça a lui été éliminé en demi-finale par l’Inter Milan. Cet affrontement va donc avoir lieu dans moins d’un mois. Mais pour l’instant, on ne sait pas dans quel stade il se déroulera.

L’UEFA a déjà visité les installations et donné son accord

En effet, le Camp Nou est en travaux depuis deux ans. L’enceinte historique du FC Barcelone n’a pas encore été autorisée à accueillir des matches. Comme le rapporte L’Equipe, le club catalan a annoncé ce mardi que le match de la quatrième journée de la Liga face à Valence, dimanche, se jouerait devant les 6000 spectateurs du Johan-Cruyff, stade habituel de l’équipe féminine. « C’était une nouvelle attendue après la visite d’une délégation de l’instance espagnole, venue vérifier que les dispositifs du VAR pouvaient être installés dans les temps. Malgré une capacité inférieure à celle exigée, le caractère de force majeure évoqué dans le règlement de laLiga permet cette dérogation », indique le quotidien sportif. Ce dernier avance que le FC Barcelone se dit toujours confiant pour jouer au Camp Nou le match de Ligue des champions face au PSG, le 1er octobre. L’UEFA a déjà visité les installations et donné son accord en attente de la licence de première occupation, sésame délivré par la mairie de Barcelone après une inspection de sécurité. Le club l’espère dans les prochains jours, conclut L’Equipe.