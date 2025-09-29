Le FC Barcelone s’impose avant d’aller défier le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte le FC Barcelone en Ligue des champions. Les Barcelonais ont bien préparé la réception des champions d’Europe.

Le choc tant attendu par les supporters du football se rapproche. Mercredi soir, le PSG se déplace à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Avant cette rencontre au sommet, les deux équipes jouaient un dernier match. Le PSG s’est imposé sans forcer contre Auxerre (2-0) alors que Barcelone recevait la Real Sociedad hier soir dans le cadre de la septième journée de Liga. Dès le début de la rencontre, le Barça met le pied sur le ballon et domine la rencontre. Malgré ça, il n’arrive pas à se procurer de situations franches en raison du bloc bas des Basques. Il faut attendre la 10e minute pour voir les locaux se procurer la première occasion barcelonaise. Sur un corner, Frenkie de Jong trouve Marcus Rashford dans la surface adverse. L’Anglais tente sa chance et voit le gardien basque repousser sa tentative sur sa ligne. Contre le court du jeu, c’est la Real Sociedad qui va ouvrir le score par l’intermédiaire d’Odriozola (0-1, 31e). Après ce coup dur, le Barça va pousser et se procurer deux belles occasions avant de réussir à faire trembler les filets par l’intermédiaire de Jules Koundé. L’international français marque de la tête sur un corner de Marcus Rashford (1-1, 43e). Les deux équipes rentrent ensuite aux vestiaires sur ce score de parité.

Lamine Yamal décisif des son entrée en jeu

Le début de seconde période est assez fermé. Il faut attendre l’approche de l’heure de jeu pour voir de l’action. De retour de blessure, Lamine Yamal fait son entrée sur le terrain à la 58e. Une minute seulement après, il délivre une passe décisive pour Robert Lewandowski. Sur son premier ballon, l’international espagnol prend de vitesse son adversaire direct et centre pour l’international polonais. Ce dernier place une tête qui entre dans le but avec l’aide du poteau (2-1, 59e). Les Barcelonais vont se procurer d’autres situations sans pour autant réussir à creuser l’écart. La Real Sociedad, par l’intermédiaire de Kubo (72e), va même toucher le poteau. Après avoir été passeur, Lamine Yamal, lancé en profondeur, va croire marquer. Mais son but est logiquement refusé pour un hors-jeu. Les deux équipes vont toucher du bois, encore Kubo pour la Real Sociedad (84e) et Robert Lewandowski (85e) pour le Barça, mais plus rien ne sera marqué. Le Barça s’impose (2-1) et prépare bien la réception du PSG. Avec ce succès, le club catalan profite de la lourde défaite de son rival, le Real Madrid contre l’Atlético de Madrid (5-2), pour prendre la première place avec un point d’avance sur le Real.