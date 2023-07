Le FC Barcelone toujours dans la course pour Bernardo Silva

Dans sa quête d’un milieu offensif, le PSG a érigé Bernardo Silva comme piste prioritaire. Mais la concurrence est rude dans ce dossier.

Même s’il a déjà recruté six joueurs, le PSG ne compte pas s’arrêter là dans son mercato. Il aimerait recruter un milieu offensif et un attaquant de pointe. En ce qui concerne le premier poste, il aurait comme priorité Bernardo Silva. Après six ans à Manchester City, l’international portugais aimerait changer d’air. Il aurait comme préférence le PSG mais le club de la capitale ne serait pas seul sur le dossier. Déjà, son club actuel aimerait le conserver et même le prolonger. L’ancien monégasque aurait également reçu une très belle offre en provenance de l’Arabie saoudite. Enfin, le FC Barcelone – qui semblait en retrait ces dernières semaines – serait revenu dans la course.

A voir aussi : Le PSG prêt à surenchérir dans le dossier Bernardo Silva

Un dossier tout de même compliqué pour le Barça

Selon les informations de Mundo Deportivo, le champion d’Espagne n’ont pas abandonné la piste menant à Bernardo Silva. Le quotidien sportif catalan indique que le joueur n’est pas très emballé par une signature en Arabie saoudite. Bernardo Silva serait séduit par la piste menant au PSG même si son entraîneur, Pep Guardiola, ferait tout pour le convaincre de rester à City. Mundo Deportivo indique que les dirigeants mancuniens évalueraient la valeur marchande de son numéro 20 à 50 millions d’euros. MD explique que pour le FC Barcelone, ce dossier s’annonce compliqué en vue des finances du club. Malgré ça, Xavi ferait le forcing pour le convaincre de rejoindre en Catalogne. La publication ajoute que Pep Guardiola aurait promis à Bernardo Silva de faciliter son départ si le Barça s’intéressait à lui. Mundo Deportivo conclut en expliquant que Manchester City pourrait accepter un prêt payant avec obligation d’achat en juin 2024 pour que Bernardo Silva rejoigne le Barça.