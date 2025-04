Le FC Nantes accepte à contre-coeur le report de son match face au PSG

Dans un premier temps réticent à l’idée de reporter son match du 12 avril prochain face au PSG, le FC Nantes accepte finalement à contre-coeur ce report.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG affrontera Aston Villa les 9 et 15 avril prochains. Et pour préparer au mieux cette double confrontation face à la formation d’Unai Emery, le club parisien avait rapidement demandé le report de son match face au FC Nantes, initialement programmé le 12 avril prochain. Cependant, le FC Nantes a écrit une lettre aux membres du conseil d’administration de la LFP pour expliquer son refus. Si une réponse est attendue ce lundi midi de la part de l’instance française, le club nantais va finalement accepter à contre-coeur de décaler cette rencontre face aux Rouge & Bleu à une date ultérieure.

« On n’est pas d’accord mais on accepte la décision »

Présent en conférence de presse samedi soir après la victoire des Canaris face au LOSC (1-0), l’entraîneur Antoine Kombouaré a confirmé que le FC Nantes allait accepter la demande de report afin que le PSG puisse préparer dans les meilleures conditions son quart de finale de Ligue des champions : « Mon discours est simple. Bien sûr que c’est handicapant pour nous. Notre première décision, c’est de refuser cette date. Enchaîner trois matches quand on joue le maintien, c’est compliqué », a d’abord expliqué l’ancien joueur et entraîneur parisien, dans des propos rapportés par RMC Sport. « On sait aujourd’hui, dans l’intérêt du football français, pour tous nos clubs français, qu’on doit faire quelque chose. Mais on a dit que si on doit jouer ce match reporté au mardi ou mercredi, la condition c’est qu’on puisse jouer le derby contre Rennes le vendredi. Ça nous laissera suffisamment de temps pour récupérer. »

Antoine Kombouaré a poursuivi en expliquant qu’il ne voulait pas entamer un bras de fer déjà perdu d’avance : « C’est une spécificité française. Tous les ans, les clubs qui demandent des reports ont obtenu gain de cause. Parfois, il y a des combats qui sont inutiles. Ça ne sert à rien de mettre son veto. Le conseil d’administration de la Ligue va accepter la demande du PSG. Nous devons nous adapter. (…) Il y a une décision qui a été actée, on n’est pas d’accord, mais on accepte la décision. On se concentre sur notre travail, on fait ce qu’il faut. Se plaindre et pleurer, ce n’est pas moi. » Désormais, il ne manque plus que la réponse de la LFP pour acter définitivement ce report.