Le Graët : « Il n’y a jamais eu aucun problème avec Mbappé »

La relation entre Kylian Mbappé et Noël Le Graët, le président de la FFF, n’est pas au beau fixe. Des tensions liées aux insultes racistes à l’encontre de l’attaquant du PSG après son penalty raté contre la Suisse à l’Euro 2021. Le dirigeant a tenu à apaiser les rumeurs autour de ça.

Lors de l’Euro 2021, Kylian Mbappé a raté son penalty lors de la séance de tirs au but contre la Suisse (3-3, 5 t.a.b à 4) en huitièmes de finale de l’Euro 2021. À l’issue de cet échec, l’attaquant du PSG (23 ans) avait alors reçu un très grand nombre d’insultes sur les réseaux sociaux, dont certaines à caractère raciste. En juin dernier, il avait sèchement recadré le patron de la FFF en assurant que ce dernier estimait qu’il n’avait pas été victime de racisme après son penalty raté à l’Euro. Invité de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Noël Le Graët a expliqué qu’il avait de très bonnes relations avec le numéro 7 du PSG.

« Mbappé est quelqu’un de souriant, le leader des jeunes »

« J’entends plein de choses partout. Hier, quand j’arrive le premier, qui me saute au cou et qui m’embrasse ? C’est Mbappé. Il n’y a jamais eu aucun problème, juste des difficultés sur les contrats. Je n’aime pas les gens rancuniers. La vie est trop courte pour s’enquiquiner à avoir des rapports difficiles ou des relations compliquées pour des petits pépins de rien du tout. Il ne faut plus faire d’affaires là-dessus. Mbappé est quelqu’un de souriant, le leader des jeunes.«