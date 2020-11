Alors que le PSG et l’ensemble des clubs de Ligue 1 devaient disputer un 32e de finale Coupe de France dès le début de l’année 2021, le calendrier 2020-2021 de cette coupe nationale a été fortement bouleversé en raison de la crise sanitaire et du confinement en France. Ainsi, les différents clubs amateurs n’ont pas pu disputer leurs matches. Par conséquent, le sixième tour de la Coupe de France a été reporté et pourrait se dérouler vers fin janvier, sauf nouvel imprévu. Cependant, ce retard pourrait avoir un grand impact sur la tenue ou non de la Coupe de France 2020-2021. Dans une interview accordée à France 3 Bretagne, le président de la FFF, Noël Le Graët, s’est montré pessimiste concernant le calendrier de la Coupe de France.

“Je pensais qu’on aurait pu jouer un peu plus vite. Si j’écoute bien ce qui a été dit hier soir , on ne pourra pas reprendre l’entraînement avant le 20 ou le 21 janvier, ça fait démarrer en février. C’est presque cuit. Je ne vois pas comment disputer cette compétition dans les dates sauf à jouer jusqu’à fin juillet (l’Euro et la Copa America débuteront le 11 juin, ndlr)“, a expliqué Noël Le Graët. “La décision d’hier soir (entretien réalisé le 27 novembre, ndlr) mérite une réunion importante à la Fédération la semaine prochaine pour imaginer un calendrier qui puisse tenir la route, aussi bien pour le football pro que pour le football amateur.”