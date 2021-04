Le Graët veut un Stade de France avec 30% de spectateurs pour la finale de la coupe

La saison sportive s’achèvera t-elle en France avec du public dans les stades ? Oui, sauf revirement. C’est en tout cas ce que laisse entrevoir le calendrier de reprise “d’une vie normale”. Un retour progressif du public dans les stades est prévu à partir du 19 mai (1000 spectateurs à cette date). C’est à dire le jour de la finale de la Coupe de France au Stade de France. Un millier de fans dans l’enceinte dionysienne ? Le président de la FFF, Noël Le Graët, voit bien plus grand pour un stade de 80.000 places. “Nous avons fait une demande pour que l’ouverture se fasse à l’occasion de la finale de la Coupe de France (le 19 mai), avec 30% du stade. On est équipés pour le faire. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Mais depuis le début de la crise sanitaire, nous avons été raisonnables. Je suis extrêmement discipliné. Je ne mets pas de pression. Il faut être correct et respectueux”, a déclaré le patron du football français, comme le rapporte L’Equipe. Pour rappel, en demi-finale de la Coupe de France, le PSG ira à Montpellier le mercredi 12 mai (21h00/Eurosport 2). L’autre demi-finale opposera Rumilly Vallières à Monaco.