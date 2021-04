Le grand défi des Parisiennes à Lyon

Magnifique programmation une nouvelle fois… Décidemment les chocs du PSG au féminin contre l’Olympique Lyonnais chevauchent des matches des Rouge & Bleu au masculin. Encore une fois ce dimanche avec des horaires improbables. 13 heures pour le PSG/Saint-Etienne (Canal+ Sport) et 14 heures pour le OL/PSG (RMC Story, RMC Sport 2, beIN Sports 1) reporté pour cause de Covid à Lyon, et comptant pour les quarts de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League. Chelsea, Barcelone et le Bayern sont les premiers qualifiés dans la compétition. Le quatrième ticket reviendra à une équipe française. Plombées par un 0-1 assez scandaleux (penalty en toute fin de match au Parc des Princes pour l’OL sur une soi-disant main relevant d’un gag arbitral sans connaissance du jeu), les Parisiennes comptent relever le défi trois semaines plus tard : se qualifier au Groupama Stadium. Cette saison, le PSG a eu la mainmise lors des deux confrontations face aux Fenottes. L’espoir est donc permis. Au trio bleu Diani-Katoto-Baltimore de faire sauter l’OL.

Possible feuille de match du OL-PSG

Quart de finale retour de l’UEFA Women’s Champions League | Dimanche 18 avril 2021 à 14 heures au Groupama Stadium (huis clos) | Diffuseurs : RMC Story, RMC Sport 2, beIN Sports 1 | Arbitre : Martincic (CRO)