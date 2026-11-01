Le groupe du PSG a partagé un dîner d’Halloween ce samedi

Au lendemain de la victoire face au Havre, les joueurs du PSG se sont retrouvés ce samedi soir autour d’un dîner d’Halloween. Un moment convivial avant de préparer le match face à Villarreal.

Le PSG est sur une excellente dynamique ces dernières semaines. En s’imposant largement sur la pelouse du Havre (5-1), le club parisien est assuré de conserver sa place de leader à l’issue de la 9e journée de Ligue 1. De plus, les joueurs de Luis Enrique ont enchaîné un neuvième succès consécutif toutes compétitions confondues et comptent bien poursuivre sur leur lancée avant la trêve internationale.

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Tous les joueurs de l’effectif conviés au dîner d’Halloween

Pour cela, le coach parisien peut compter sur un groupe soudé. Au lendemain de cette victoire en Normandie, les Parisiens ont effectué une séance de récupération samedi matin au Campus PSG. Certains joueurs, tels que Lucas Digne et Lucas Hernandez, sont revenus de cette rencontre avec une certaine fatigue musculaire, mais aucune nouvelle blessure n’est à déplorer, rapporte L’Équipe. Pour le match face à Villarreal, mardi, Luis Enrique ne pourra toujours pas s’appuyer sur ses quatre joueurs cadres blessés : Nuno Mendes, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé.

Après la séance d’entraînement, le groupe s’est retrouvé dans la soirée. Les joueurs « ont pu profiter samedi soir, dans un restaurant du 8e arrondissement de Paris, d’un dîner d’Halloween. Tous les joueurs étaient conviés », précise le quotidien sportif. Après une journée de repos dimanche, les Rouge & Bleu prépareront leur match de Ligue des champions face à Villarreal avec la conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur (17h15) suivie une dernière séance d’entraînement au Stade de la Céramique (18h30).