Le groupe du PSG pour la Coupe du monde des clubs avec une surprise

Le PSG va participer à la Coupe du monde des clubs. Ce mardi, avant de prendre la direction des États-Unis, Luis Enrique a dévoilé son groupe pour la compétition.

Le PSG n’en a pas terminé avec sa saison 2024-2025. Après avoir remporté la Ligue des champions, le club de la capitale peut s’offrir un dernier titre, la Coupe du monde des clubs. Cette compétition commence dimanche soir (21 heures, TF1, DAZN) pour le PSG, avec la rencontre contre l’Atlético de Madrid. Les Parisiens affronteront ensuite Botafogo dans la nuit du 19 au 20 juin (3 heures, DAZN), avant d’affronter Seattle (23 juin, 21 heures, DAZN). Ils tenteront de remporter un maximum de points pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition. Pour cela, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet.

A voir aussi : Enrique : « Je pense que nous sommes l’un des meilleurs clubs de la planète »

Ousmane Dembélé bien là

Blessé lors du rassemblement avec l’équipe de France et absent entre deux et trois semaines, ce qui lui fera manquer la phase de poules de la Coupe du monde des clubs, Ousmane Dembélé fait bien partie du groupe composé par Luis Enrique pour cette compétition. C’est également le cas de Gabriel Moscardo. Prêté cette saison au Stade de Reims, le milieu de terrain a très peu joué avec les Rémois (10 matches, 256 minutes de temps de jeu, un but) en raison de plusieurs blessures. Il tentera de convaincre Luis Enrique de le conserver lors du prochain exercice. À noter également la présence du jeune Noham Kamara, qui a fait ses débuts en professionnels en fin de saison.

Le groupe du PSG