Le groupe du PSG pour la réception de Troyes avec six absents et un petit nouveau
Ce samedi soir, en marge de la dixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Troyes au Parc des Princes. Voici le groupe rouge et bleu.
L’occasion est belle pour le
Paris Saint-Germain de conclure sur une nouvelle
victoire, la onzième de suite, juste avant que la trêve
internationale ne se lance. Premiers en championnat et en
Ligue des Champions, les hommes de Luis
Enrique accueillent le promu troyen dans leur antre du
Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la
dixième journée, initialement programmée à 20 h 45, mais qui
débutera finalement à partir de 21 h 05. Et le coach asturien va
devoir faire avec de nombreuses absences, notamment celles de
Maghnes Akliouche, Nuno Mendes,
Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou
encore Marquinhos et Khvicha
Kvaratskhelia.
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Ce qui laisse l’opportunité à
plusieurs titis de tirer leur épingle du jeu. Le groupe parisien
vient ainsi d’être officialisé et on retrouve David
Boly, Quentin Ndjantou, mais également un
petit nouveau en la personne de Younes Idder. Le talentueux milieu
de terrain de 18 ans vient pallier l’absence de Maghnes
Akliouche. À noter également la présence
d’Allessandro Longoni, lui qui vient tout juste de
revenir de blessure.
Le groupe du PSG pour la réception de Troyes
Gardiens : Lucas Chevalier, Matveï Safonov,Alessandro Longoni
Défenseurs : Lucas Digne, Lucas Hernandez, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, David Boly,
Milieux de terrain : Warren Zaïre-Emery, Dro, Joao neves, Younes Idder, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Vitinha
Attaquants : Désiré Doué, Ferran Torres, Mika Godts, Quentin Ndjantou