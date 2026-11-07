Le groupe du PSG pour la réception de Troyes avec six absents et un petit nouveau

Ce samedi soir, en marge de la dixième journée de Ligue 1, le PSG reçoit Troyes au Parc des Princes. Voici le groupe rouge et bleu.

L’occasion est belle pour le Paris Saint-Germain de conclure sur une nouvelle victoire, la onzième de suite, juste avant que la trêve internationale ne se lance. Premiers en championnat et en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique accueillent le promu troyen dans leur antre du Parc des Princes. Une rencontre comptant pour la dixième journée, initialement programmée à 20 h 45, mais qui débutera finalement à partir de 21 h 05. Et le coach asturien va devoir faire avec de nombreuses absences, notamment celles de Maghnes Akliouche, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Ousmane Dembélé ou encore Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia.



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Ce qui laisse l’opportunité à plusieurs titis de tirer leur épingle du jeu. Le groupe parisien vient ainsi d’être officialisé et on retrouve David Boly, Quentin Ndjantou, mais également un petit nouveau en la personne de Younes Idder. Le talentueux milieu de terrain de 18 ans vient pallier l’absence de Maghnes Akliouche. À noter également la présence d’Allessandro Longoni, lui qui vient tout juste de revenir de blessure.



Le groupe du PSG pour la réception de Troyes

Gardiens : Lucas Chevalier, Matveï Safonov,Alessandro Longoni

Défenseurs : Lucas Digne, Lucas Hernandez, Willian Pacho, Illya Zabarnyi, David Boly,

Milieux de terrain : Warren Zaïre-Emery, Dro, Joao neves, Younes Idder, Fabian Ruiz, Lucas Beraldo, Senny Mayulu, Vitinha

Attaquants : Désiré Doué, Ferran Torres, Mika Godts, Quentin Ndjantou