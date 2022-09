Le groupe du PSG pour le déplacement à Nantes

Ce samedi, le PSG se déplace sur la pelouse du FC Nantes pour le compte de la 6e journée de Ligue 1. À cette occasion, les Rouge et Bleu auront certainement à cœur d’enchaîner après leur belle victoire sur la pelouse toulousaine et ce, à trois petits jours à peine de leur première rencontre de Ligue des Champions face à la Juve. Et d’ailleurs, Christophe Galtier vient tout juste d’annoncer son groupe pour cette échéance.

Sans surprises, et comme nous vous l’avions relayé ce matin sur Canal Supporters, le groupe rouge et bleu affiche complet. Aucun absent n’est donc à déplorer. Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia font donc leur retour. À noter la présence de Carlos Soler, la nouvelle recrue parisienne. En revanche, Fabian Ruiz est suspendu pour ce match et ne figure donc pas dans le groupe.

Le groupe du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico

Défenseurs : Ramos, Kimpembe, Hakimi, Mendes Marquinhos, Bernat, Danilo, Mukiele

Milieux : Vitinha, Verratti, Ruiz, Soler, Sanches, Zaire-Emery

Attaquants : Mbappé, Sarabia, Messi, Neymar, Ekitike,