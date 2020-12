Pas de Mauro Icardi, qui a ressenti une douleur aux adducteurs droits à l’entraînement, pas de Pablo Sarabia, qui a ressenti une douleur musculaire lors de la dernière séance d’entraînement, pas de Julian Draxler (reprise), pas de Juan Bernat (rééducation), le contingent des joueurs indisponibles semble se réduire. 23 joueurs forment le groupe qui affrontera Manchester United demain soir à Old Trafford. Keylor Navas, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer et Marquinhos sont bien là. Au programme du jour, la conférence de presse de Thomas Tuchel et d’un joueur à 18h45 et un entraînement dans l’antre des Red Devils.

Groupe du PSG qui voyage à Manchester : Gardiens (3) : Navas, Rico, Letellier – Défenseurs (9) : Dagba, Florenzi, Kehrer, Diallo, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Bakker, Pembélé – Milieux de terrain (6) : Gueye, Danilo, Verratti, Herrera, Paredes, Rafinha – Attaquants (5) : Di Maria, Kean, Mbappé, Neymar, Fadiga. Absents : Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Julian Draxler, Juan Bernat, Kays Ruiz, Jese Rodriguez.