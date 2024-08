C’est le retour de la Ligue 1. En ouverture de cette nouvelle saison, le PSG se déplace sur la pelouse du Havre ce vendredi soir (20h45 sur DAZN).

La saison 2024-2025 du PSG débute ce vendredi soir (20h45 sur DAZN) sur la pelouse du Stade Océane. À l’occasion de cette 1ère journée de Ligue 1, les champions de France en titre auront à coeur de lancer parfaitement ce nouvel exercice face au Havre. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur ses recrues : Matvey Safonov, Willian Pacho et João Neves. En face, Le HAC voudra créer une belle surprise devant leurs supporters. Et à moins de deux heures de cette nouvelle saison, comment sentez-vous cette rencontre entre Le Havre et le PSG ? Annoncez votre pronostic dans la rubrique commentaire ci-dessous.