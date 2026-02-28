Le Havre / PSG – Annoncez votre pronostic

Le Havre Psg

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et le club parisien peut conforter sa place de leader.

Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1. Ce samedi (21h05 sur Ligue 1+), le club de la capitale se déplace sur la pelouse du Havre, dans le cadre de la 24e journée de championnat. Et avec le résultat nul du RC Lens sur la pelouse du RC Strasbourg (1-1) ce vendredi, l’équipe de Luis Enrique peut augmenter son avance en tête du classement à quatre points, en cas de succès. Mais le coach parisien doit composer sans cinq joueurs : João Neves, Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou, Senny Mayulu et Ousmane Dembélé.

Et à une heure et demi du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Le Havre et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi dernier, le PSG a concédé le match nul face à l’AS Monaco (2-2) en barrage retour de la Ligue des champions. Un bon résultat annoncé ici par Baby Bejita. Félicitations à lui !!!

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 février 2026

