Le Havre / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce vendredi soir (19 heures, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’offrir un sixième succès de suite en Ligue 1 pour conserver leur place de leader.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec le déplacement à Villarreal mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace ce vendredi soir au Havre pour le compte de la neuvième journée de Ligue 1. Après avoir pris la place de leader grâce à sa victoire sur la pelouse du Parc des Princes contre Lyon lundi (2-0), le club de la capitale voudra poursuivre sur sa lancée et s’offrir une sixième victoire de suite en Ligue 1 pour conserver sa place de leader.

Pour cette rencontre, Luis Enrique, privé de quatre cadres (Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes et Dembélé), devrait aligner une équipe largement remaniée contre la lanterne rouge du championnat. Un peu moins de deux heures avant le coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Le Havre et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Lundi soir, le PSG s’est imposé contre Lyon grâce à des buts de Senny Mayulu et Mika Godts (2-0). Un score annoncé ici par Au_dessus_c’est_valdo, Jacky fout, Notre Marqui le marocain 🌟 🌟 et 👴🏻⭐⭐pépère ❤️💙. Bravo à eux !





