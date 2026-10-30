Le Havre / PSG – Le groupe parisien convoqué par Luis Enrique

Ce vendredi soir (19h sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra une nouvelle fois composer sans plusieurs cadres.

Avant de retrouver la Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse de Villarreal mardi prochain, le PSG devra bien négocier son match de Ligue 1. Ce vendredi soir, pour le compte de la 9e journée de championnat, le club parisien affronte Le Havre au stade Océane. Les Rouge & Bleu comptent bien conserver leur fauteuil de leader à l’issue de ce week-end. Pour cela, ils devront s’imposer face à la lanterne rouge.

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Godts apte pour affronter Le Havre

Cependant, Luis Enrique devra une nouvelle fois composer sans plusieurs joueurs cadres. Opéré de sa blessure au genou, Khvicha Kvaratskhelia est logiquement forfait, tout comme Nuno Mendes, Marquinhos et Ousmane Dembélé, qui poursuivent leurs soins. Absent de l’entraînement jeudi pour assister à la naissance de son enfant, Mika Godts sera bien du déplacement en Normandie. Avec les nombreux absents, Quentin Ndjantou et David Boly sont convoqués. De son côté, Arthur Bar est une nouvelle fois appelé pour pallier l’absence d’Alessandro Longoni.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Bar

: Chevalier, Safonov, Bar Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Boly, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Boly, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fermandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Mayulu, Dro Fermandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : F. Torres, Akliouche, Doué, Godts, Ndjantou

Le groupe parisien qui se déplace au Havre. 📋 #HACPSG I @Ligue1 https://t.co/wbP8KdJjqs — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 30, 2026