Le Havre / PSG – Les compositions officielles

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi soir avec son déplacement au Havre. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après son succès contre Lyon qui lui a permis de prendre la tête de la Ligue 1, le PSG retrouve le championnat ce vendredi soir avec un déplacement au Havre, lanterne rouge, dans le cadre de la neuvième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Nuno Mendes. Quatre jours après le succès contre les Lyonnais et quatre jours avant la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre Villarreal, le coach du PSG a décidé de réaliser un large turnover.

Maghnes Akliouche au milieu

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, qui porte également le brassard de capitaine, d’une charnière centrale Illia Zabarnyi-Lucas Hernandez, et de Lucas Digne dans le couloir gauche. Pour le milieu de terrain, Luis Enrique a décidé d’aligner le trio Warren Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Maghnes Akliouche. Enfin, l’attaque est composée de Senny Mayulu dans le couloir droit, Ferran Torres en faux numéro 9, et de Mika Godts dans le couloir gauche.

Feuille de match Le Havre / Paris Saint-Germain

Neuvième journée de Ligue 1 – Stade : Océane – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1 + – Arbitre principal : François Letexier – Arbitres assistants : Cyril Mugnier et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Karim Abed – VAR : Hamid Guenaoui et William Lavis

Le XI du Havre : Bodart – Seko, Mwanga, Touba – Ouziad, Richardson (cap.), Ebonog, M. Ndiaye – R. Fofana, Maja, Nakamura. Remplaçants : Gallon, Sasso, Koffi, Ndiaye, Mizouta, Zohouri, Mosengo, Samatta, Dongopandji

: Bodart – Seko, Mwanga, Touba – Ouziad, Richardson (cap.), Ebonog, M. Ndiaye – R. Fofana, Maja, Nakamura. Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Akliouche – Mayulu, Torres, Godts. Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Boly, Pacho, Ruiz, Vitinha, Neves, Doué, Ndjantou

: Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Hernandez, Digne – Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Akliouche – Mayulu, Torres, Godts.





