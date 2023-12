Ce dimanche à 13h (Canal Plus Foot et Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les deux entraîneurs ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG a une occasion à saisir pour prendre une belle avance en tête du championnat. Avec la défaite de l’OGC Nice face au FC Nantes (1-0), les joueurs de Luis Enrique peuvent prendre quatre points d’avance sur les Aiglons. Pour cela, les Parisiens auront à coeur de s’imposer face au Havre ce dimanche après-midi et de poursuivre leu dynamique positive en championnat (6 victoires d’affilée). Et pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé d’Alexandre Letellier, Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery. Fiévreux, Milan Skriniar débute sur le banc.

🚨 Milan Skriniar est fiévreux et est donc forfait pour le match contre Le Havre. ❌🇸🇰



Danilo Pereira devrait logiquement le remplacer dans le onze titulaire parisien



[Le Parisien] pic.twitter.com/TeOnVusV5t — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 3, 2023

Des nombreuses surprises dans le onze de départ

Sans surprise, Gigio Donnarumma occupera les buts. Devant lui, une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi et Carlos Soler dans les couloirs et d’une charnière centrale Danilo Pereira et Nordi Mukiele. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz, Lee Kang-In et Vitinha sont alignés. Enfin, en attaque, Bradley Barcola occupera l’aile gauche et Ousmane Dembélé le côté droit. Kylian Mbappé sera aligné à la pointe de l’attaque, laissant Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sur le banc.

La feuille de match de Le Havre / PSG

14e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 13 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot et Prime Video – Arbitre principal : Bastien Dechepy – Arbitres assistants : Julien Haulbert et Ludovic Reyes – Quatrième arbitre : Faouzi Benchabane – VAR : Bruno Coue et Mehdi Mokhtari

Le XI du Havre : Desmas – Nego, Sanganté (c), Youté, Lloris, Operi – Kuziaev, Touré, Kechta – Casimir, Bayo. Remplaçants : Salmier, El Hajjam, Koné, Mbemba Batina, Ndiaye, Joujou, Grandsir, Alioui, Sabbi.

: Desmas – Nego, Sanganté (c), Youté, Lloris, Operi – Kuziaev, Touré, Kechta – Casimir, Bayo. Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Danilo, Mukiele, Soler – Ruiz, Vitinha, Lee – Dembélé, Mbappé (c), Barcola Remplaçants : Tenas, Skriniar, Hernandez, Kurzawa, Ndour, Ugarte, Asensio, Kolo Muani, Ramos

: Donnarumma – Hakimi, Danilo, Mukiele, Soler – Ruiz, Vitinha, Lee – Dembélé, Mbappé (c), Barcola