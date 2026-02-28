Le Havre / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+), le PSG affronte Le Havre pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé le onze de départ parisien.

Le PSG retrouve la Ligue 1. Après sa qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des champions, le club parisien affronte Le Havre ce samedi soir (21h05 sur Ligue 1+) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Et l’équipe de Luis Enrique peut même conforter sa place de leader après le nul du RC Lens face au RC Strasbourg (1-1). Le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ.

À lire aussi : Le Havre / PSG – Annoncez votre pronostic

Deuxième titularisation pour Dro Fernandez

Dans les buts, Matvey Safonov est titulaire. En défense, le quatuor Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Lucas Hernandez est aligné. Dans l’entrejeu, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Dro Fernandez sont associés. Enfin, le trio offensif est composé de Lee Kang-In, Bradley Barcola et Khvicha Kvaratskhelia.

Feuille de match Le Havre / Paris Saint-Germain

24e journée de Ligue 1 – Stade : Stade Océane – Horaire : 21h05 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Marc Bollengier – Arbitres assistants : Thomas Luczynski et Yannick Boutry – Quatrième arbitre : Geoffrey Kubler – VAR : Romain Lissorgue et Pierre Gaillouste

Le XI du Havre : Diaw – Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal, Soumaré (c) Remplaçants : Npasi, Youté, Doucouré, Koffi, Kechta, Mambimbi, N Bengege, Samatta, Quetant

: Diaw – Seko, Pembélé, Zagadou, Lloris, Zouaoui – Ebonog, Gourna-Douath, Ndiaye – Boufal, Soumaré (c) Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernandez – Lee, Barcola, Kvaratskhelia Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Marquinhos, Nuno Mendes, G.Ramos, Doué, Mbaye

: Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Zaïre-Emery, Vitinha, Dro Fernandez – Lee, Barcola, Kvaratskhelia