Le Havre / PSG – Les compositions probables

Ce vendredi soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace au Havre pour le compte de la première journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourrait titulariser deux recrues.

Presque trois mois après son dernier match officiel, le PSG retrouve les terrains pour un match qui compte avec le déplacement au Havre en ouverture de la première journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, qui poursuivent leur rééducation, manqueront à l’appel. Pour le premier onze de la saison du coach espagnol, Le Parisien et l’Equipe s’accordent à dire que Gianluigi Donnarumma devrait garder les buts. Les deux quotidiens sont en divergence au moment d’évoquer la défense.

A voir aussi : Luis Enrique : « Il y a des joueurs qui peuvent encore arriver et d’autres qui peuvent partir »

Willian Pacho titulaire

Pour le quotidien francilien, Luis Enrique devrait aligner une défense à quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Carlos Soler. De son côté, L’Equipe confirme la titularisation de l’international équatorien, mais l’associe à Milan Skriniar dans l’axe. Le côté gauche de la défense du PSG devrait être incarné par Lucas Beraldo. Au milieu, ils sont d’accord sur deux joueurs, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Pour le troisième, Le Parisien place Joao Neves quand l’Equipe titularise Marco Asensio. L’Espagnol qui est en concurrence avec Gonçalo Ramos pour le poste de numéro 9 pour le quotidien francilien, alors que le quotidien sportif place le Portugais entouré de Bradley Barcola et Kang-in Lee.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma (cap.) – Hakimi, Skriniar, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio, Barcola, Ramos, Lee

selon l’Equipe : Donnarumma (cap.) – Hakimi, Skriniar, Pacho, Beraldo – Zaïre-Emery, Vitinha, Asensio, Barcola, Ramos, Lee Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Soler – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Lee, Asensio ou Ramos – Barcola.

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Soler – Zaïre-Emery, Vitinha, Neves – Lee, Asensio ou Ramos – Barcola. Le XI probable du Havre : Desmas – Nego, Youté, Lloris, Opéri (c) – Kouziaïev, Touré, Kechta – Casimir, Ngoura, Joujou

compositions probables Le Havre / PSG (L’Equipe)